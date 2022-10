José da Graça Diogo fez parte da juventude da independência

Ex-Presidente da Assembleia Nacional José da Graça Diogo, cresceu no ambiente político que promoveu a luta pela independência de São Tomé e Príncipe.

A revelação foi feita hoje pelo ex-Presidente da República Miguel Trovoada, durante o funeral de José da Graça Diogo, no cemitério do Alto São João.

«Conheci José Diogo criança em Kinshasa(capital do ex-Zaire, actual República Democrática do Congo), com o seu pai Manuel Diogo, e outros são-tomenses que viviam em Kinshasa no momento em que conduzíamos a luta de libertação nacional. José Diogo cresceu neste ambiente», revelou Miguel Trovoada.

A Assembleia Nacional, organizou uma sessão solene para homenagear o seu ex-Presidente, que faleceu no último domingo, após doença prolongada.

José da Graça Diogo que Presidiu o parlamento entre os anos 2014 e 2018, completaria 66 anos de idade em Dezembro próximo.

«Soube ser um homem de grande verticalidade, um homem de consenso, que não gostava de choques. É alguém que considero como um dos melhores na nossa arena política», reforçou Miguel Trovoada.

A missa de corpo presente na igreja da Sé, reuniu familiares, amigos, e os titulares dos órgãos de soberania. Miguel Trovoada, considerou o ex-Presidente da Assembleia Nacional como seu filho.

«Cresceu com os meus filhos, com o Patrice e com Daise de que ele era amigo bastante chegado. Vim ver um amigo muito querido, que considero como meu filho, pois era colega dos meus filhos», concluiu o ex-Presidente da República.

José da Graça Diogo, morreu no hospital central Ayres de Menezes, onde estava internado.

Anita Barros, irmã do malogrado, é profissional de saúde e denunciou no cemitério que o sistema nacional de saúde não conseguiu dar assistência adequada a José da Graça Diogo.

«O sistema falhou contigo sim meu irmão. Como profissional de saúde passei momentos ao teu lado esta semana, vendo o teu sofrimento e nada poderia fazer. Como profissional de saúde tentamos de tudo, mas o sistema não tinha resposta para te dar meu irmão», afirmou em pranto e dor, a irmã do ex-Presidente da Assembleia Nacional.

Membro fundador do partido ADI em 1992, José da Graça Diogo foi engenheiro de telecomunicações e desempenhou várias funções técnicas nas empresas e institutos de telecomunicações do país.

Cemitério do Alto São João, é a última morada de José da Graça Diogo.

Abel Veiga