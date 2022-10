Modernização ao estilo chinês é nova opção para avanço da humanidade

No dia 16 de outubro, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) foi inaugurado em Beijing, Xi Jinping, apresentou o relatório com o planejamento estratégico para a construção de uma China moderna socialista em todos os aspectos e explica os requisitos e características essenciais da modernização ao estilo chinês.

O líder chinês enfatizou que a modernização ao estilo chinês, uma modernização socialista liderada pelo PCCh, tem tanto atributos comuns da modernização em todos os países quanto características chinesas baseadas em suas próprias condições nacionais. A modernização ao estilo chinês se distingue pela população enorme, prosperidade comum para todo o povo, coordenação entre o progresso material e o progresso cultural e ético, coexistência harmoniosa entre o ser humano e a natureza e pelo caminho do desenvolvimento pacífico.

A modernização ao estilo chinês adere a uma ideologia de desenvolvimento centrado no povo, priorizando o desenvolvimento coordenado entre o homem e a natureza, assim como a cooperação ganha-ganha. O ex-presidente sérvio Boris Tadić disse que a China atribuiu com novas conotações e significados ao termo “modernização” e serve de exemplo para outros países.

Ao mesmo tempo, são especificados no relatório nove requisitos essenciais para a modernização ao estilo chinês. Aderir à liderança do PCCh e ao socialismo com características chinesas, alcançar um desenvolvimento de alta qualidade, desenvolver a democracia do povo em processo integral, enriquecer o mundo intelectual do povo, concretizar a prosperidade comum para todo o povo, promover a coexistência harmoniosa entre o homem e a natureza e a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade e criar uma nova forma de civilização humana.

Os dados indicam que, durante a última década, o PIB da China cresceu de 53,9 trilhões de yuans para 114,4 trilhões de yuans, enquanto a participação do país na economia mundial aumentou de 11,3% para 18,5%, e sua contribuição média para o crescimento econômico mundial atingiu 38,6%, desempenho maior do que a soma dos países do G7.

No 20º Congresso Nacional do PCCh, Xi Jinping apontou que os próximos cinco anos são um período crucial para o início da construção de um país socialista moderno em todos os aspectos e que o desenvolvimento de alta qualidade é a sua tarefa primordial. Segundo o presidente da Associação de Promoção Comercial Cazaquistão-China, Hanat Baisak, a modernização ao estilo chinês trará novas oportunidades de cooperação e desenvolvimento para os países em desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, a modernização ao estilo chinês ampliou o caminho dos países em desenvolvimento rumo à modernização. Alguns teóricos ocidentais alegam que a modernização é igual à ocidentalização. Como resultado, alguns países em desenvolvimento que adotaram o modelo ocidental enfrentam dificuldades. A prática bem-sucedida da modernização ao estilo chinês prova que todos os países podem dar um salto de desenvolvimento sempre que encontrar um caminho de modernização que se adapte às suas próprias condições.

A modernização ao estilo chinês defende o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre as civilizações, rompendo com a chamada teoria do “choque de civilizações” proposta pelo Ocidente e criando uma nova forma de civilização humana que seja inclusiva. Segundo o estudioso britânico Martin Jacques, a China oferece ao mundo uma nova possibilidade, que é abandonar a lei da selva e a hegemonia, superar o jogo de soma zero e abrir um novo caminho de civilização baseado na cooperação ganha-ganha, construção conjunta e compartilhamento.

Tradução:André Hu

FONTE : China Rádio Internacional