ONU e a CEEAC trabalham juntos no terreno para apaziguar STP

Uma missão conjunta da Organização das Nações Unidas (ONU), e da Comunidade Económica dos Estados da África Central, está em São Tomé desde o último fim de semana, para analisar e compreender as circunstâncias da alegada intentona golpista de 25 de novembro.

Abdul Abarry, o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, que esteve em São Tomé em Setembro último a quando das eleições legislativas, está de volta ao país.

O angolano Gilberto da Piedade Veríssimo, que preside a Comissão da CEEAC também aterrou na ilha no dia 26 de novembro.

As duas individualidades reuniram-se com o primeiro-ministro Patrice Trovoada.

«As imagens que todos vimos no mundo são trágicas e não combinam com São Tomé e Príncipe», declarou Abdul Abarry, o representante do secretário-geral das Nações Unidas.

Gilberto da Piedade Veríssimo

Abarry disse a imprensa que está no país a pedido do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Carlos Vila Nova.

Por sua vez Gilberto da Piedade Veríssimo, representante da CEEAC, manifestou solidariedade da sub-região africana. «Viemos manifestar a nossa solidariedade e ao povo de São Tomé e Príncipe, lamentar as mortes que aconteceram» pontuou.

Para além de se reunir com o governo e o Presidente da República a missão internacional trabalhou junto com o Estado Maior das Forças Armadas, na recolha de informações sobre os acontecimentos da madrugada de 25 de Novembro.

Abel Veiga