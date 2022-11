Manifesto Social “Tentativa de Golpe de Estado” em STP

MANIFESTO SOCIAL Nº16/2022 “Tentativa de Golpe de Estado” em São Tomé e Príncipe. No dia 25 de Novembro de 2022, quatro homens atacaram o Quartel General das Forças Armadas, numa tentativa de golpe de Estado.

Após terem sido capturados, três dos atacantes morreram, assim como um dos alegados mandantes da ação, que tinha sido detido em casa e levado para o Quartel das Forças Armadas. Muitas questões se levantam sobre esta intentona, mas, o pior foi a exibição nas redes sociais de fotos e vídeos dos invasores amarrados, de joelhos, torturados, ensanguentados e mortos.

O Observatório Transparência STP, enquanto iniciativa da sociedade civil defensora da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos e da transparência, vem, por intermédio deste Manifesto Social condenar veementemente qualquer ação que visa a subversão da ordem Constitucional em vigor no nosso país e as mortes ocorridas no Quartel General das Forças Armadas, instituição que tão só visa defender a integridade nacional e a vida das mulheres e dos homens são-tomenses. São Tomé, 27 de novembro de 2022.

Observatório Transparência STP