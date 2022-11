Nova jornada da China, novas oportunidades para a cooperação China-São Tomé e Príncipe

Por : Xu Yingzhen – Embaixadora da China em São Tomé e Príncipe

Em outubro, o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China(PCCh) foi realizado em Pequim com pleno sucesso. Nesta conjuntura internacional caracterizada pela inestabilidade e incerteza, o Congresso não apenas indica a direção do futuro desenvolvimento da China, mas também dá contribuições para o mundo inteiro enfrentar juntamente os desafios e alcançar o desenvolvimento comum.

O Congresso faz um balanço dos três acontecimentos de grande significado atual e histórico que o Partido e o povo experimentaram na última década: a celebração do centenário da fundação do PCCh, a entrada na nova era do socialismo com características chinesas, e a conclusão da tarefa histórica, ou seja, a primeira meta centenária de erradicar a pobreza e construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCCh, enfatizou no relatório do Congresso que a partir deste momento, a tarefa central do PCCh é unir e liderar o povo de todos os grupos étnicos do país a concluir a construção integral de um grande país socialista moderno, o que é nossa meta do “segundo centenário”, e promover integralmente a grande revitalização nacional por meio da modernização chinesa.

A modernização chinesa tem impacto positivo e profundo para o mundo. A modernização chinesa é para uma população de grande dimensão. O nosso país, com mais de 1,4 bilhão de habitantes, avança em conjunto a uma sociedade modernizada, cuja dimensão populacional ultrapassa a totalidade dos países desenvolvidos no mundo atual. A China contribui com a média de 38,6% para o crescimento económico mundial, mais do que a contribuição total dos países do G7.

A modernização chinesa visa a prosperidade comum de todo o povo, abrindo uma nova via para os países em desenvolvimento alcançarem a modernização. Quase um quinto da população mundial foi retirado da pobreza absoluta, e o rendimento disponível per capita dos nossos habitantes atingiu 35,100 yuans de RMB. A modernização chinesa será uma modernização equilibrada entre o enriquecimento material e o progresso cultural e ético.

Ao mesmo tempo de esforçamo-nos por conseguir uma abundância material em todos os setores, fomentaremos o desenvolvimento integral humano, em busca de criar um novo paradigma da civilização humana que é diferente da modernização materialista do Ocidente.

A modernização chinesa visará à convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza. De 2000 a 2017, a China contribuiu com cerca de 25% de superfície total da nova área verde do mundo. Em 2020, a intensidade de emissões de carbono da China diminuiu 48,4% em relação a 2005. A China compromete-se a atingir o pico de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060, mostrando a postura responsável de um grande país.

A China concretizará a modernização seguindo o caminho do desenvolvimento pacífico, em vez de repetir o antigo caminho de alguns países de realizar a modernização através de guerra, colonização e saqueio. Temos mantido e sempre mantiremos no alto a bandeira da paz, desenvolvimento, cooperação e benefício mútuo. Concretizaremos o nosso próprio desenvolvimento ao defender a paz e o desenvolvimento global, ao mesmo tempo, defenderemo-los com o nosso próprio crescimento.

A modernização chinesa também estabelecerá as bases para um futuro desenvolvimento saudável e estável da relação entre a China e a África, e oferecerá novas oportunidades para a cooperação amistosa entre a China e São Tomé e Príncipe.

Desde a retomada das relações diplomáticas entre a China e São Tomé e Príncipe em 2016, com base nos princípios de sinceridade, efetividade, afetividade e honestidade e nos valores corretos de justiça e interesses, a China tem aproveitado diversos mecanismos, tal como o Fórum de Cooperação China-África, para promover a cooperação pragmática entre os dois países, elevando o nível da vida do povo santomense por meio da assistência técnica, formação dos recursos humanos e intercâmbio das experiências em diversas áreas como energia, anti-paludismo, agricultura, saúde, redução da pobreza e infraestrutura.

Neste novo ponto de partida histórico, a China, um amigo e parceiro sincero de São Tomé e Príncipe, está disposta a apoiar firmemente, como sempre, o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, promovendo a nossa cooperação obter mais resultados tangíveis para levar a relação bilateral a um novo patamar.