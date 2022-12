«Somos Todos Primos (STP) …Finalmente acabamos por não ser tão primos assim…»

Fradique de Menezes, ex-Presidente da República (2001 – 2011), apercebeu- se de que os são-tomenses já não são tão primos, como antes diziam. Tudo após os acontecimentos de 25 de Novembro.

Um pronunciamento curto, feito por Fradique de Menezes quando recebeu a visita do representante das Nações Unidas, Eric Overvest na sua residência na Quinta da Favorita. Agradeceu também pelos presentes de natal.

«É um gesto simpático das Nações Unidas, lembrarem-se dos ex- presidentes. Vieram aqui a Favorita oferecer-me um bolo-rei. É a primeira vez que se faz isso aqui em São Tomé e Príncipe. É um gesto de paz», declarou, Fradique de Menezes.

Fradique de Menezes recebe presentes natalícios do representante da ONU em São Tomé e Príncipe

O exemplo do representante do sistema da ONU, deve ser seguido pelos são-tomenses. «Deveríamos nós os são-tomenses a partir deste gesto das Nações Unidas, oferecermos uns aos outros qualquer coisa… pode ser uma banana madura ou fruta-pão…», propôs o ex-Presidente da República.

Durante a conversa demorada com Eric Overvest, Fradique de Menezes, falou da experiência acumulada como Presidente da República. Partilhou também os ensinamentos obtidos quando exerceu as funções de diplomata de São Tomé e Príncipe, junto a antiga comunidade económica europeia, assim como em alguns organismos das Nações Unidas.

Fradique de Menezes realçou a importância do diálogo como factor preventivo de conflitos. Recordou que durante os 10 anos que foi Presidente da República, organizou um Fórum de Diálogo, para cultivar a resolução pacífica dos conflitos no país. Disse que o mesmo exercício tinha sido feito pelo seu antecessor, Miguel Trovoada. O seu sucessor Manuel Pinto da Costa, também o fez.

«Fizemos o diálogo entre os são-tomenses para evitar confrontos que não nos levam a lado nenhum», rematou.

Depois da conversa com a r5epresentação da ONU, Fradique de Menezes recusou tecer comentários sobre os acontecimentos de 25 de Novembro.

«Aguardemos primeiro para conhecer o que está na origem desses últimos acontecimentos, e depois cada um poderá se pronunciar. E eu também terei muita vontade de dar a minha opinião sobre a situação que conhecemos actualmente», frisou.

O mais importante nesta altura, «é ver se a gente chega a um porto, onde podemos reflectir sobre nós próprios. É preciso encararmos São Tomé e Príncipe de forma séria», avisou Fradique de Menezes.

Questionado pelo Téla Nón sobre o impacto do sentimento de rancor na sociedade são-tomense, e sobretudo após o derramamento de sangue no quartel do exército, no dia 25 de Novembro, Fradique de Menezes disparou.

«O rancor parece algo que nos cola na pele, e não é de hoje. Já vem há muito tempo. Mas podemos ultrapassar isto. Ainda não conseguimos nem a força de todas as religiões que estão aqui no país. Entre nós próprios que dizemos que somos todos parentes (STP), todos primos, finalmente acabamos por não ser tão primos assim», pontuou, Fradique de Menezes.

Eric Overvest, representante do sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, disse que o momento é de partilha dos valores da paz. O encontro com Fradique de Menezes, foi um «símbolo de paz e de convivência. Precisamos destas mensagens nesses dias. Queremos que São Tomé e Príncipe, seja um país de paz», concluiu.

Na Quinta da Favorita, um espaço verde, o canto dos pássaros, produziu uma melodia de paz e harmonia durante o encontro entre Fradique de Menezes e a representação da ONU.

Abel Veiga