China enviou o chefe de cooperação com África para reforçar parceria com STP

Na mesma semana em que decorria a Cimeira EUA-África a República Popular da China enviou Liu Yuxi, diplomata responsável pela cooperação com o continente africano, para encontros com os governos dos países africanos.

São Tomé e Príncipe, foi uma das escalas do chefe da cooperação da China com o continente africano. Recebido pelo Presidente da República Carlos Vila Nova, o diplomata chinês indicou a reabilitação e ampliação do aeroporto internacional Nuno Xavier Dias, como uma das principais prioridades da cooperação chinesa.

Encontro do enviado chinês com o Presidente da República Carlos Vila Nova

Segundo Liu Yuxi a empresa chinesa que deverá realizar a obra será conhecida ainda neste mês de dezembro.

Em junho passado, a embaixada da Chine em São Tomé e Príncipe, tinha anunciado que os estudos técnicos estavam na fase final, e que as obras deveriam iniciar em 2023.

O alargamento da pista do aeroporto internacional em 600 metros sobre o mar, será uma das principais tarefas da engenharia chinesa. O acordo prevê a modernização de todas outras infraestruturas do aeroporto.

Avaliado em cerca de 100 milhões de dólares, o projecto para o arranque das obras está bastante adiantado.

«Faltam pequenos detalhes a serem acertados», declarou Liu Yuxi, o enviado do governo chinês, após encontro com o Presidente da República, Carlos Vila Nova.

Após a retoma das relações bilaterais no ano 2016, São Tomé e Príncipe e a República Popular da China, intensificaram as relações nos domínios da saúde, educação, agricultura, e cultura.

No entanto Liu Yuxi, disse à imprensa que a China tem interesse em implementar um projecto de digitalização da televisão nacional e da rádio nacional.

Abel Veiga