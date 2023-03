Despacho do MP acusa mais de duas dezenas de militares

No âmbito da investigação do caso da morte de 4 cidadãos que tinham sido detidos no quertel do morro, no dia 25 de Novembro, o Ministério Público(MP) emitiu na quinta feira 16 de Março, um despacho em que mais de duas dezenas de militares, foram constituídos arguidos e acusados de crimes.

Altas patentes das forças armadas fazem parte da lista dos acusados, nomeadamente o ex-Chefe de Estado Maior o brigadeiro Olinto Paquete, o vice-Chefe de Estado Maior, capitão de mar e guerra Armindo Silva, e o comandante do Exército, o coronel José Maria Menezes.