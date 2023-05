NRP “Setúbal” e NRP  “Centauro” em STP no âmbito da Iniciativa “Mar Aberto” e da Missão de capacitação da Guarda Costeira santomense

Uma Força Nacional Destacada (FND) composta pelo Grupo de Tarefa 477.60 (TG 477.60), constituído para a realização de missões de segurança marítima e apoio à política externa do Estado Português, chegará no dia 7 de maio de 2023 a São Tomé e Príncipe.

Esta Força largou da Base Naval de Lisboa no passado dia 15 de abril e integra dois navios, o NRP Setúbal e o NRP Centauro, uma secção de projeção de força constituída por Fuzileiros, uma equipa de segurança também constituída por militares deste Corpo, uma equipa de mergulhadores e uma equipa médica.

Para além da realização da Iniciativa MAR ABERTO 2023.1, um dos objetivos desta missão é efetuar a rendição do NRP Zaire pelo NRP Centauro na missão de apoio à Guarda-Costeira Santomense. Estes dois navios irão agora, em conjunto, permanecer em São Tomé e Príncipe por um período de cerca de dois meses, após o qual o NRP Zaire regressará a Lisboa acompanhado pelo NRP Setúbal.

Esta permanência do NRP Setúbal em São Tomé e Príncipe será de cerca de 36 horas, estando prevista nova visita durante a presente Iniciativa, mais concretamente entre 6 e 8 de julho de 2023.

Ao longo da missão, que durará mais de quatro meses, esta Força Portuguesa marcará presença em 14 países e visitará 20 portos diferentes, destacando-se a participação nas Comemorações do Dia de Portugal que decorrerão na África do Sul, na Cidade do Cabo, e que serão presididas por Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa.

A Iniciativa MAR ABERTO 2023.1 visa contribuir para segurança marítima no Golfo da Guiné (GdG) e na costa ocidental africana, assim como para a satisfação de compromissos internacionais assumidos por Portugal com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e inclui ainda a participação nacional no projeto da União Europeia das Presenças Marítimas Coordenadas para a região do GdG. No âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa serão desenvolvidas atividades de cariz naval, de presença naval, de apoio à diplomacia e de cooperação com as Marinhas de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e Guardas Costeiras de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. São ainda objetivos da missão apoiar o projeto SWAIMS (Support to West Africa Integrated Maritime Security), e divulgar o Centro do Atlântico/Atlantic Centre.

No âmbito da segurança marítima a Força manterá permanente vigilância e realizará a monitorização constante da área em que navegar, contribuindo para o combate à pirataria e ataques armados contra a navegação mercante.

O Grupo de Tarefa Português está sob o Comando Operacional do CEMGFA, General José Nunes da Fonseca, e o Controlo Operacional do Comandante Naval, Vice-almirante Nuno Chaves Ferreira. O Comando Tático, no mar, está a cargo do Capitão-mar-e-guerra Nicholson Lavrador (CTG 477.60), embarcado no NRP Setúbal,que é comandado pelo Capitão-de-fragata Pereira da Costa.

O regresso a Lisboa está previsto para o dia 19 de agosto de 2023.

FONTE – Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe