Guterres marca Dia da África ressaltando “dinamismo imparável” do continente

Em mensagem, secretário-geral afirma que, mais do que nunca, são necessárias cooperação e solidariedade para avançar o futuro da região; Área de Livre Comércio Continental Africana pode retirar 50 milhões da pobreza.

Este 25 de maio é o Dia da África. Com 1,3 bilhão de pessoas, o continente concentra uma “vibração pelo seu grande número de jovens com um potencial de tirar o fôlego”.

A declaração é do secretário-geral da ONU, António Guterres. Em sua mensagem sobre o Dia da África, ele afirma que a região tem um “dinamismo imparável”.

Maior mercado mundial

O líder das Nações Unidas lembrou que 2023 foi designado pela União Africana como o ano da Área de Livre Comércio Continental Africana. A iniciativa, quando totalmente operacional, pode ajudar a retirar 50 milhões de pessoas da pobreza.

© FAO/Luis Tato

A produção de castanhas de carité e manteiga estão entre as atividades de geração de renda mais acessíveis para as mulheres rurais no norte de Gana.

A Área de Livre Comércio seria também o maior mercado mundial levando avanços para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e para a Agenda 2063, idealizada pela União Africana.

O secretário-geral acredita que essa também será uma chance de governos africanos continuarem aproveitando as oportunidades para o continente já rico em natureza, pessoal e empreendedorismo. Guterres lembra que é preciso seguir trabalhando para aumentar o investimento privado na África os recursos na região.

Injustiças econômicas e históricas

Em sua mensagem, ela pediu à comunidade internacional que continue apoiando o continente, alvo de injustiças econômicas e históricas que atrapalham o seu progresso, no momento.

Ao citar as crises da Covid-19 a conflitos e a urgência climática, o secretário-geral lembrou que os países africanos estão sub representados em instituições globais como o Conselho de Segurança e o sistema financeiro de Bretton Woods.

Ele encerrou a mensagem dizendo que a África precisa de paz, justiça e solidariedade internacional.