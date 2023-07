Tribunal Constitucional devolveu “ROSEMA” aos líderes da coligação MCI-PS/PUN

Os novos juízes do Tribunal Constitucional investidos em 23 de junho último confirmaram o conteúdo do artigo publicado pelo Téla Nón no dia 16 de junho último, que colocou a cervejeira Rosema no centro da decisão tomada pela maioria parlamentar da ADI e da Coligação MCI-PS/PUN de nomear 4 novos juízes conselheiros, para o Tribunal Constitucional, e a luz da Lei Interpretativa criada pela mesma coligação governamental.

No artigo de 16 de junho, o Téla Nón descreveu a trajectória dos 4 novos juízes conselheiros. Todos eles ligados a cruz da ROSEMA que São Tomé e Príncipe ficou condenado a carregar desde o ano 2009.

A devolução da cervejeira ROSEMA aos irmãos Monteiros, por sinal os líderes da coligação parlamentar MCI-PS/PUN que tem 5 assentos na Assembleia Nacional foi a primeira decisão tomada pelo novo colectivo de juízes do Tribunal Constitucional.

Uma fonte bem posicionada do Tribunal Constitucional disse ao Téla Nón que os juízes conselheiros decidiram na última terça-feira 11 de julho, pela devolução da fábrica de cervejas, aos irmãos Monteiro.

Na quarte feira 12 de julho, dia da independência nacional movimentações da polícia na cidade de Neves onde se encontra a fábrica de cerveja indicavam que a ROSEMA passou a ter um novo dono.

Patrice Trovoada primeiro-ministro, Chefe do Governo, e como sempre diz único responsável pela administração do ESTADO, disse que ficou surpreendido,

«Fui surpreendido por essa decisão. É uma decisão que cabe a justiça e eu não vou fazer muito mais comentário», declarou Patrice Trovoada quando saia do palanque da celebração do dia da independência nacional na cidade de Guadalupe, capital do distrito de Lobata.

Recusou comentar, mas comentou. «No que diz respeito a Patrice Trovoada político e Patrice Trovoada Chefe do Governo eu sempre disse que a Rosema não é nosso problema», frisou.

Mas na realidade, a ROSEMA é um problema presente em todos os governos liderados por Patrice Trovoada sobretudo depois de 2010.

«Se a justiça achou por bem preocupar-se com esta questão, é do foro da justiça, e nós nem vamos comentar, nem interferir, nem assumir a responsabilidade» concluiu o Chefe do Governo e Presidente do partido maioritário a ADI, que por sinal foi a força política que arquitectou a Lei Interpretativa.

Uma lei apoiada publicamente pelo Presidente da ADI, e que permitiu a exoneração imediata dos 4 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional e a nomeação dos 4 novos por sinal ligados a longa história da ROSEMA.

Abel Veiga