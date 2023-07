Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça anula a luta pela ROSEMA

O acórdão número 2/2023 do Supremo Tribunal de Justiça que foi distribuído à imprensa e a toda a sociedade são-tomense põe luz sobre o caso ROSEMA, e anula a luta político-comercial pelo controlo da fábrica de cerveja que começou no ano 2009. É o fim. Para perceber que a demanda político-comercial está expirada, o leitor deve acompanhar na íntegra o texto do acórdão.