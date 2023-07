Impacto do Caso Rosema nas relações entre STP e Angola

Num editorial do jornal de Angola “O Novo Jornal” com o título “Interrogar as Raízes”, o caso Rosema é destacado como uma polémica política e jurídica com impacto na diplomacia e nas relações seculares entre São Tomé e Príncipe e Angola.

O editorial assinado pelo angolano Armindo Laureano conclui que «o Governo de Patrice Trovoada devia fazer um trabalho de reflexão, a fim de se interrogar sobre as raízes, históricas, políticas, económicas, sociais, humanas e culturais, entre Angola e São Tomé e Príncipe. A este nível não se pode estar a brincar de maluco e agir de forma inconsequente, criando um desnecessário e evitável “irritante” político e diplomático com Angola».

O leitor tem acesso ao editorial do jornal angolano “O Novo Jornal” através do link : Interrogar as raízes (novojornal.co.ao)

Abel Veiga