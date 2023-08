Golpe de Estado no Gabão

A revolução que está a marcar o continente africano, e principalmente nos países de expressão francesa parece ter chegado ao Gabão, o vizinho mais próximo de São Tomé e Príncipe.

O jornal francês “Le Monde” deu nas primeiras horas desta quarta-feira a notícia de um pronunciamento militar no Gabão.

Os militares declararam na televisão pública Gabon 24, a anulação dos resultados das eleições presidenciais de 26 de agosto e a dissolução das instituições da República.

Há 14 anos no poder, depois de suceder o seu pai, Omar Bongo, o actual Presidente Ali Bongo foi proclamado vencedor das eleições presidenciais de 26 de agosto.

Segundo o artigo do jornal “Le Monde” na comunicação feita na televisão pública na madrugada desta quarta-feira, os militares anunciaram o fim do regime Bongo. «Pomos fim ao regime em vigor». O grupo de militares que falou na televisão acrescentou que « as fronteiras do país estão fechadas».

Entre os militares que apareceram na Televisão, estão os membros da guarda republicana, a guarda pretoriana do Presidente Ali Bongo, assim como militares do exército e polícias.

O Jornal Le Monde avança com as primeiras declarações dos militares gaboneses. «Uma governação irresponsável, imprevisível que se traduz numa degradação contínua da coesão social, que pode conduzir o país ao caos. Decidimos defender a paz pondo fim ao regime em vigor», justificam os militares.

Segundo a Agência France Press rajadas de armas automáticas foram ouvidas na capital Libreville, quando os militares se pronunciavam na televisão estatal.

São Tomé e Príncipe tem uma grande comunidade radicada no Gabão. O país vizinho foi nas décadas de 60 e 70 do século XX, a principal base política do movimento de libertação de São Tomé e Príncipe

Abel Veiga