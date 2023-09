O Julgamento dos 8 suspeitos de alteração violenta do Estado de Direito

Começa esta segunda-feira 25 de setembro o julgamento de Bruno Afonso, vulgo Lucas, o único sobrevivente da acção de tortura que provocou a morte de 4 cidadãos civis no quartel do exército no dia 25 de novembro de 2022.

Outros 7 soldados do exército também são arguidos no processo movido pelo Ministério Público. Os 8 jovens são suspeitos de seres os orquestradores da alegada tentativa de golpe de Estado que a justiça tipificou como crime de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

Na noite de domingo, Migues João, um dos advogados de defesa de Bruno Afonso, garantiu para o Téla Nón que não houve qualquer adiamento. A primeira sessão de julgamento vai começar as 8 horas, confirme a decisão do juiz afirmou o advogado.

Para além do crime de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada, os 8 jovens são acusados de 7 crimes de homicídio qualificado na forma tentada.

O Téla Nón apurou que o ex – edifício do Banco Central de São Tomé e Príncipe que actualmente acolhe o tribunal da primeira instância não oferece condições para a realização do julgamento. A sessão deverá ser realizada no edifício do Supremo Tribunal de Justiça.

O caso 25 de novembro de 2022, manchou com sangue, os 48 anos da história de São Tomé e Príncipe como país independente. A comunidade internacional que nunca tinha registado tortura, derramamento de sangue, seguido de mortes na República santomense, manifestou preocupação com os direitos humanos no país e deve estar atenta ao pronunciamento da justiça santomense.

Abel Veiga