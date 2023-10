Assistente Jurídico dos militares promete limpar a imagem das Forças Armadas

Adelino Izidro, advogado e a assistente jurídico do Estado Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe garante que a realização dos dois julgamentos sobre os acontecimentos de 25 de novembro no quartel do exército vai limpar a imagem dos militares e da instituição militar.

Adelino Izidro, reconheceu que a imagem das Forças Armadas ficou beliscada após os acontecimentos que resultaram na morte após detenção de 4 cidadãos civis no quartel do exército.

Desde 25 de Setembro, quando iniciou o julgamento no Tribunal Civil de apenas 1 arguido acusado pelo ministério público da prática de crime de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada, que o advogado dos militares acompanha todas as incidências do julgamento.

Adelino Izidro disse para o Téla Nón ter a «consciência de que se criou uma narrativa, uma opinião na praça pública, que os militares cometeram crimes. Não, não. Os militares impediram o golpe de Estado, agiram para impedir a ofensa contra o Estado de Direito», defendeu Adelino Izidro.

Até antes de 25 de Novembro de 2022, a sociedade são-tomense tinha a instituição militar, e os próprios militares das forças armadas como referência de honra, moral, e ética. Uma instituição que representava o orgulho nacional.

Mas, a tortura e morte de civis no quartel do exército, degradou a imagem das forças armadas no seio da população.

«Eu como advogado dos militares estamos a trabalhar para mostrar à sociedade são-tomense que os militares não são responsáveis por morte nenhuma. Porque se aqueles cidadãos estivessem nas suas casas não seriam vítimas», disse o advogado.

A imagem das forças armadas só poderá ser lavada após a realização de dois julgamentos, nomeadamente o do arguido Bruno Afonso que está a decorrer no Tribunal Civil, e o segundo que ainda não tem data, e que será realizado pelo Tribunal Militar. O segundo julgamento deverá debruçar-se sobre o caso da tortura e morte dos 4 cidadãos que foram detidos no quartel na madrugada de 25 de novembro.

«Neste e no outro julgamento, eu tenho a certeza de que a narrativa que existe contra os militares será mudada obrigatoriamente, porque os militares são santomenses e nunca agiriam contra a sociedade», pontuou Adelino Izidro.

O advogado considera a realização do segundo julgamento como fundamental, para a credibilidade do Estado santomense, e da instituição militar.

«Os poderes instituídos estão a trabalhar no sentido desse julgamento realizar-se. Pelo contrário ficaria um vazio na sociedade são-tomense em relação a isso», frisou.

Mesmo que o julgamento venha a ser realizado, o assistente jurídico das forças armadas não tem dúvidas de que «os militares jamais serão sancionados, porque agiram em legítima defesa dos poderes constituídos, e do estado de direito democrático».

Para o advogado que assiste o Estado Maior das Forças Armadas e os militares envolvidos nos acontecimentos, não houve qualquer acto de tortura no dia 25 de Novembro de 2022.

«Havendo um ou outro excesso, estamos aqui no julgamento para apurarmos a responsabilidade desse excesso. Mas não dizer que os militares cometeram turtura, porque não houve tortura nenhuma», concluiu.

Os acontecimentos de 25 de Novembro de 2022, mancharam pela primeira vez a imagem das forças armadas e do país, com sangue. O julgamento em curso, e o outro que deverá ser realizado no futuro deverão ajudar a limpar a imagem negativa.

Abel Veiga