Arguido disse que viu figuras políticas na madrugada de 25 de novembro no quartel do exército

O segundo dia do julgamento da alegada tentativa de golpe de Estado ficou marcado com as revelações do único arguido Bruno Afonso.

No relato dos acontecimentos que decorreram dentro do quartel do exército, Bruno Afonso revelou que, após ter-se rendido aos militares na madrugada de 25 de novembro, foi levado para uma sala para interrogatório. Disse que foi colocado de joelhos com o rosto colado à parede.

No entanto, quando mudou de posição percebeu que algumas individualidades civis também estavam na sala de interrogatório. O arguido disse que identificou o cidadão Elísio Teixeira como sendo uma das individualidades políticas que esteve presente na sala do quartel do exército onde foi agredido e interrogado. Acrescentou que a individualidade disse aos militares que ele era muito amigo, ou ligado ao falecido Arlécio Costa.

A revelação de Bruno Afonso foi registada na acta do julgamento. Elísio Teixeira é deputado a Assembleia Nacional, pela bancada do partido no poder a ADI.

Na sessão de audiência e discussão de julgamento de quarta- feira, o Tribunal começou a ouvir as testemunhas de acusação. Todos eles militares que participaram na operação que permitiu deter os quatro civis que tinham entrado tranquilamente no quartel do exército, e feito prisioneiro o oficial Dia.

Abel Veiga