Estado Maior das FASTP foi surpreendido e entrou em pânico em novembro de 2022

Na busca de provas para sustentar a acusação de crime de alteração violenta do Estado de Direito, o ministério público indicou o brigadeiro Olinto Paquete como testemunha de acusação.

Residente no bairro militar, o brigadeiro disse ao Tribunal que a eclosão de tiroteio no interior do quartel na noite de 24 de Novembro, o despertou para o perigo. A mesma reacção teve o capitão-de-mar-e-guerra, Armindo Rodrigues, ex-vice chefe de Estado maior.

Ambos disseram que tiveram que fugir de casa, andar por atalhos sem dar nas vistas, até encontrar socorro no centro de instrução militar, o quartel dos fuzileiros navais localizado a cerca de 3 quilômetros do bairro militar.

O ex-vice Chefe de Estado Maior, capitão de mar e guerra Armindo Rodrigues, disse que teve de saltar o muro de vedação da sua residência. A agitação foi tanta que a sua esposa fracturou uma perna.

O então Comandante do Exército, José Maria Menezes, também fugiu de casa, e foi-se juntar aos membros do Estado Maior que estavam em marcha por caminhos discretos. O então Tenente-Coronel Virgílio Sousa Pontes, também revelou no Tribunal que concentrou a sua família numa sala do interior da casa, mais protegida contra os disparos, e pôs-se em marcha ao encontro do capitão de mar e guerra Armindo Silva, que se encontrava escondido num caminho do bairro do campo de milho.

Momento de pânico. Quando chegaram ao centro de instrução militar, os oficiais do Estado Maior, não tiveram permissão para entrar na base dos fuzileiros navais. Só depois de o comandante da base, o oficial Wilker Viegas, ter dado autorização é que os membros do Estado Maior das FASTP encontraram resguardo e apoio.

Na qualidade de testemunha de acusação apresentada pelo Ministério Público, o ex-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas o brigadeiro Olinto Paquete, que pediu a demissão do cargo após ter dito que Arlécio Costa faleceu depois de ter caído de uma carrinha militar, descreveu as acções desenvolvidas da noite de 24 de Novembro até a madrugada do dia 25 que permitiram a neutralização dos 4 civis que tinham tomado o quartel do exército, e capturado o oficial dia.

Segundo o Brigadeiro Olinto Paquete quando chegaram ao quartel, os fuzileiros navais tomaram posição defensiva. Alguns entraram no quartel e outros montaram segurança do espaço exterior.

Por causa dos disparos que ainda prosseguiram ordenou que os militares que se encontravam no exterior do quartel, se afastassem do portão principal. Ordenou também que ninguém entrasse no quartel.

No entanto, disse que sem a sua permissão, o então vice – Chefe de Estado-maior, o capitão-de-mar-e-guerra Armindo Silva e o então Comandante do Exército, o coronel José Maria Menezes, acabaram por entrar pela porta principal e enquanto decorriam os disparos.

O ex-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, manifestou-se também surpreendido com a atitude dos dois oficiais, por não terem comparecido no dia seguinte a um encontro que tinha sido agendado entre o Estado Maior das Forças Armadas e o Presidente da República.

O Brigadeiro, disse ao Tribunal que não sabia se o que aconteceu no dia 25 de novembro era um golpe de Estado, ou qualquer outra coisa. Olinto Paquete que tinha justificado a sua demissão como resultado de traição repetiu diante do Tribunal que se sentiu traído pelos seus companheiros.

Abel Veiga