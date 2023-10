Tribunal emitiu busca e detenção para o sargento “Xivu”

Sargento Xivu, é o nome que tem sido mais pronunciado no julgamento em curso do arguido Bruno Afonso, acusado de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

O militar em causa, foi indicado no depoimento dos oficiais superiores das forças como tendo informado o Estado Maior sobre a preparação de um golpe de Estado no país.

Silvino de Pina, que tem Xivu como nome de guerra, terá sido orientado pelo ex-Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, para actuar como espia no seio do alegado grupo que estaria a contactar os militares para a realização do hipotético golpe de Estado.

Considerado pelo ministério público e pelos advogados de defesa como uma peça chave, para se apurar a verdade dos factos, o sargento que foi constituído como arguido e testemunha no processo, acabou por ausentar-se do país.

Na sessão de julgamento de segunda-feira 9 de junho, o Ministério Público requereu que o Tribunal emitisse um mandado de busca e que através da cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal, o sargento Silvino de Pina, possa ser ouvido, ou extraditado para participar na sessão de julgamento que decorre em São Tomé.

O colectivo de juízes deferiu o requerimento do ministério público e exige que a testemunha fosse identificada num prazo de 48 horas.

«Nós a defesa também não prescindimos desta testemunha. Queremos ela aqui…», afirmou o advogado Miques João.

O representante do colectivo de advogados que defende o arguido Bruno Afonso, não quer que o sargento Xivu seja ouvido pelo Tribunal por vídeo conferência.

«Melhor seria trazê-la(a testemunha) para as pessoas perceberem que não vale a pena fugir. A testemunha deve permanecer no país para a descoberta da verdade material dos factos», frisou o advogado Miques João.

Tribunal lança operação de busca do Sargento Silvino de Pina.

Abel Veiga

