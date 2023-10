Soldados disseram ao Tribunal que participaram em reuniões de preparação do golpe de Estado

Admilson Severiano, soldado do exército até 25 de Novembro de 2022, foi recentemente afastado das forças armadas após processo disciplinar. Faz parte do grupo de 7 soldados que foram detidos por alegada participação na adisse ao Tribunallegada tentativa de golpe de Estado na noite de 24 para 25 de novembro de 2022.

Disse ao Tribunal que se reuniu com o falecido Arlécio Costa, e outros civis, e foi aliciado para permitir a entrada de civis no quartel na noite de 24 de novembro de 2022. Segundo o ex-soldado, por ordem de um sargento, abriu o portão norte do quartel do exército para a entrada dos 4 civis.

Admilson Severiano garantiu que tinha a missão de abrir o portão e entregar armas aos homens que iriam chegaram ao quartel.

Jairson da Mata, é soldado que participou nas diversas reuniões de preparação da alegada tentativa de golpe de Estado. Reuniões que segundo a testemunha foram realizadas em várias localidades de São Tomé, nomeadamente Cassuma, localidade próxima de Monte Café.

No entanto os dois soldados que já foram ouvidos como testemunhas garantiram para o Tribunal que o arguido Bruno Afonso, não esteve presente em nenhuma das reuniões de preparação para a tomada do quartel.

Note-se que a audiência e julgamento que já teve 9 sessões pretende apurar factos e provas, que possam sustentar a acusação do Ministério Público contra o único arguido, Bruno Afonso, de prática de crime de alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

