Oposição pede intervenção do Tribunal de Contas para pôr transparência no negócio dos geradores

O maior partido da oposição, o MLSTP exige que o Tribunal de Contas fiscalize o negócio em curso de instalação de grupos de geradores no espaço que pertence à central térmica de São Tomé.

Segundo o governo, uma empresa da Turquia investiu 11 milhões de euros para produzir energia, e está a instalar novos grupos de geradores na cidade de São Tomé.

O negócio já está em execução. O primeiro-ministro Patrice Trovoada que anunciou o negócio em Outubro último quando regressou do périplo asiático visitou na semana passada os trabalhos da empresa turca.

O edifício da colonial central térmica de São Tomé já foi removido, e os grupos de geradores importados pela empresa turca já estão a ser instalados. Os geradores a gasóleo vão garantir 10 megawatts de energia. Investimento do grupo privado que segundo o Primeiro-ministro Patrice Trovoada atinge 11 milhões de euros.

Na sessão plenária da Assembleia da passada sexta feira, o maior partido da oposição, o MLSTP interveio para dizer ao país que as diligências do governo para aliviar mais uma crise de energia eléctrica não obedecem os critérios definidos na lei 6/2018, que é a lei sobre as parcerias público-privadas e a lei 8/2009 que aprova o regulamento de licitação e contratação pública, sobretudo no que tange à ajustes directos.

O MLSTP considera que as diligências do Governo acontecem à margem das leis e da transparência.

«Porque razão se encontra uma empresa privada instalada no espaço da central térmica de São Tomé?», interrogou o deputado Gabdul Quaresma, que é também vice-Presidente do MLSTP.

Mais perguntas ecoaram no púlpito da Assembleia Nacional. «Houve algum concurso para seleccionar essa empresa? Que modalidade de concurso foi aplicada? Existe algum contrato de compra de energia assinado com a EMAE? Esse contrato tem o visto do Tribunal de Contas?».

O MLSTP garante que a lei de licitação e contratação pública foi violada. «E exigimos que o Tribunal de Contas exerça a obrigação de fiscalização tanto neste contrato como em todos os outros», pontuou o deputado do MLSTP.

A produção de energia térmica a beira do rio Água Grande levanta questões ambientais que ao que tudo indica não foram tidos em conta.

«Existe algum estudo de impacto ambiental e social para a efectiva execução desse projecto, no centro da cidade, perto de uma zona urbana e perto de um rio?», reforçou.

Presente na Assembleia Nacional, o governo através do Ministro da Presidência Gareth Guadalupe, não deu qualquer resposta ao MLSTP.

Oposição quer que o investimento turco de 11 milhões de euros para a instalação de novos geradores obedeça à lei de licitação e contratação pública.

Abel Veiga