Em 08 de novembro findo realizou-se no Quartel do Morro a cerimónia de encerramento do Curso de Promoção a Capitão (CPC), que contou com a presença de S. Exa. o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe (FASTP), Brigadeiro-General João Pedro Cravid, em representação de S. Exa. o Ministro da Defesa e Administração Interna, Dr. Jorge Amado, do Chefe de Missão Adjunto da Embaixada de Portugal, Dr. António Gomes Caetano, entre outras altas entidades militares santomenses e portuguesas.

O Dr. António Gomes Caetano, na sua intervenção, destacou os laços indissolúveis que unem há muito Portugal e São Tomé e Príncipe, com uma longa cooperação em diversos domínios, em especial na área da Defesa. Assinalou que esta continuará a ser reforçada nas suas várias vertentes, em particular na da formação e capacitação de recursos humanos, de forma a assegurar uma melhor preparação para lidar com os atuais riscos, os quais, pelo seu caráter complexo e transnacional, exigem uma abordagem comum.

O Brigadeiro-General João Pedro Cravid, na sua alocução, felicitou todos os intervenientes no curso, relevando que a formação e qualificação são o alicerce estrutural para umas Forças Armadas competentes e credíveis, capazes de assumir em plenitude a sua principal missão de assegurar a defesa militar contra qualquer agressão ou ameaça interna e externa. Destacou a cooperação portuguesa na área da Defesa como a maior cooperação bilateral de São Tomé e Príncipe com países amigos e expressou os seus agradecimentos à pronta disponibilidade demonstrada por Portugal para realizar este curso.

Este curso enquadra-se nas atividades desenvolvidas no âmbito do Programa-Quadro de Cooperação no Domínio da Defesa entre Portugal e São Tomé e Príncipe, e consubstancia o objetivo de contribuição para a qualificação e valorização dos quadros da Estrutura Superior da Defesa e das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, sendo uma área de relevo na cooperação bilateral dos dois países.

O CPC teve a duração de 10 semanas, foi frequentado por 15 militares das FASTP, tendo sido ministrado por três militares oriundos da Escola das Armas do Exército português, sediada em Mafra. O CPC teve como objetivo a capacitação dos militares das FASTP com as competências necessárias para o posto de Capitão, desempenhar as funções de Comandante de Companhia e de Chefe de uma Secção de Estado-Maior.

Fonte Adido de Defesa da Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe