Trabalhadores da ENAPORT endurecem a luta depois do comunicado do governo

O Governo Santomense, na reacção à ameaça de greve dos trabalhadores do porto de S.Tomé, garantiu que o porto permanecerá na esfera jurídica do Estado, com assistência de peritos internacionais, negando a privatização ou concessão à francesa África Global Logistic contestada pelos trabalhadores.

«A empresa concessionária, ou seja, que o governo contactou para poder concessionar a parte das operações da ENAPORT, está explícito no contrato, quem não viu posso facilitar uma cópia, trará o seu director geral, director financeiro, director técnico e mais dois elementos para área de operações. O que é que isso significa, é uma concessão geral da ENAPORT ou, é só uma assessoria a área técnica? Essa pergunta fica no ar para que o senhor ministro possa responder» – questionou,HelmerCarvalho presidente do sindicato dos trabalhadores da ENAPORT.

O sindicato dos trabalhadores da ENAPORT, a empresa nacional de administração de portos ignora, por isso, o comunicado do governo e dá 7 dias ao executivo para esclarecer presencialmente a situação.

«Nós temos 7 dias úteis para a resposta do governo, caso não, partimos para a greve por tempo indeterminado».

O pré-aviso de greve segundo o líder sindical já foi remetido ao governo.

José Bouças