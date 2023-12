Empresa “Africa Global Logistics” confirma a assinatura de contrato com o governo para gerir a ENAPORT

FOTOGRAFIA – DIREITOS RESERVADOS A EMPRESA AGL

No seu site na internet a empresa AGL-Africa Global Logistics publicou no dia 26 de Dezembro a notícia do contrato que assinou com o governo de São Tomé e Príncipe para gestão do porto de São Tomé.

«A Africa Global Logistics, operador logístico líder em África, tem o prazer de anunciar a assinatura de um contrato para a gestão do Porto de São Tomé no dia 20 de dezembro de 2023», lê-se no site.

Segundo a AGL o contrato que foi assinado no dia 20 de Dezembro, aconteceu numa cerimónia em que participaram Adelino Fernandes Rosa Cardoso, Ministro das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente de São Tomé e Príncipe e Hamilton Afonso Fernandes de Sousa, Diretor Geral da ENAPORT.

A empresa AGL não diz que participou num concurso público, mas sim que foi consultada. «A AGL foi seleccionada na sequência de uma consulta para retomar as operações no Terminal de Contentores do Porto de São Tomé. Esta parceria entre a AGL e o Governo de São Tomé permitirá melhorar a eficiência e a produtividade do porto, implementando soluções tecnológicas e práticas modernas de gestão», explica a empresa de capital francês..

Pierre Avesque director de desenvolvimento da AGL discursou na cerimónia de assinatura do contrato. Disse que o grupo privado sente-se honrado por ter sido escolhido pelo governo são-tomense como parceiro.

«A assinatura do contrato confirma o nosso desejo de consolidar a nossa oferta de serviços em África….Estamos confiantes de que a nossa experiencia melhorará significativamente a produtividade do porto de São Tomé e Príncipe..», afirmou o director de desenvolvimento da AGL.

A AGL diz no seu site que conta com o apoio da Mediteranean Shipping Company, que irá realizar operações de transbordo de mercadorias <e modernizar as operações dos terminais, com vista a promover o crescimento económico de São Tomé e Príncipe.

A empresa que vai começar a gerir o porto de São Tomé, já realizou estudo detalhado sobre as potencialidades e debilidades do porto de Ana Chaves. Diz que tem 300 metros de cais, e 5 metros de profundidade na baía de Ana Chaves, e que dispõe de uma área de armazenamento de 32 mil m2 e três armazéns.

O director geral de portos e terminais da Africa Global Logistics, Olivier de Noray também usou da palavra na cerimónia de assinatura do contrato.

«O porto de São Tomé é o ponto de entrada da África Central no oceano atlântico. Através deste contrato de gestão a AGL trabalhará com os parceiros locais para fornecer sopluções logísticas personalizadas que promovem o desenvolvimento sócio-económico sustentável do país», assegurou Olivier de Noray.

Já o ministro das infraestruturas Adelino Cardoso manifestou confiança e considerou a empresa AGL como um parceiro estratégico e de primeira classe.

«Para fortalecer a eficiência e a competitividade do nosso porto. Juntos enfrentaremos os desafios operacionais para prestar serviços que beneficiam a nossa economia e as populações locais», afirmou po ministro das infra-estruturas.

O contrato entre o Estado são-tomense e a empresa AGL para gerir a ENAPORT foi assinado no estrangeiro, e é assegurado juridicamente por um dos melhores escritórios de advogados do mundo. «Este contrato, finalizado com a assistência do escritório de advocacia internacional Lechëne Iniguez & Patners (LI&P), reforça a posição da Africa Global Logistics como um interveniente-chave na gestão portuária em África», conclui a notícia da empresa AGL.

Abel Veiga