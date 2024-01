Ministro Adelino Cardoso bateu com a porta

O ministro das infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente apresentou ao primeiro-ministro o seu pedido de demissão do cargo.

Em carta enviada a Patrice Trovoada, esta terça-feira, Adelino Cardoso justifica a decisão com os últimos acontecimentos tornados públicos, sobretudo, decorrentes das intervenções nas empresas públicas tuteladas pelo ministério que dirige, nomeadamente o acordo que atribui direito exclusivo a uma empresa francesa para a exploração dos serviços do porto de São Tomé durante cinco anos, bem como o propalado processo para a privatização da ENASA, a Empresa Nacional deAeroportos e Segurança Aérea.

Sem qualquer explicação sobre os referidos processos contestados pelos trabalhadores, quer da ENAPORT quer da ENASA, Adelino Cardoso sublinha na carta de demissão que com esta atitude contribui para a resolução de parte significante de um problema conjuntural e vinca que a decisão é imediata e irreversível.

Recorde-se que os sindicatos dos trabalhadores da ENAPORT e da ENASA deram ao ministro Adelino Cardoso 7 dias,a contar da última quinta-feira, para esclarecer todo o processo em curso,fim dos quais, partiriam para uma greve por tempo indeterminado.

Esta é a segunda baixa no governo da ADI liderado pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada. A primeira foi a do ministro dos Negócios Estrangeiros Cooperação e Comunidades, Alberto Pereira, em Julho do ano passado após críticas a Portugal e Angola sobre o ensino do Português na Guiné-Equatorial.

José Bouças