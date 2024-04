Governo deu a ENAPORT carta de conforto para comprar barcaça e rebocador de 690 mil euros

A direcção da ENAPORT mostrou para a imprensa os equipamentos que foram adquiridos para melhorar as operações portuárias.

Segundo Osvaldo Lombá, coordenador técnico da empresa estatal que administra os portos, a ENAPORT não tinha barcaça nem rebocador. Há um ano que alugava os dois equipamentos a um empresário nigeriano.

Situação do casco do novo rebocador da ENAPORT

Casco do novo rebocador da ENAPORT

Beneficiária de uma carta de conforto do Governo, a ENAPORT recorreu ao crédito bancário para comprar os dois equipamentos que vinham sendo alugados. Equipamentos que garantem o transbordo de mercadorias dos navios para o porto de Ana Chaves.

«Nós não tínhamos esses equipamentos e eles já vinham prestando este serviço há mais de um ano. Já estava cá, nós conhecemos os equipamentos e negociamos» afirmou o coordenador técnico da ENAPORT.

A barcaça custa 440 mil euros, e o rebocador 250 mil euros. Para cada um dos equipamentos a ENAPORT diz que já avançou 50% do valor. A empresa estatal com o conforto do governo avançou para a compra dos equipamentos, sem realizar o concurso público, como aliás determina a lei de licitação e contratações públicas.

«Não houve concurso público directamente. Mas houve a questão da urgência desses equipamentos, e o país não pode ficar parado», explicou Osvaldo Lombá.

Mas, não é a primeira vez que o governo recorre ao crédito bancário para comprar equipamentos flutuantes para a ENAPORT.

O rebocador Liberdade é um exemplo. Foi adquirido pela ENAPORT no ano 2015, durante a vigência do Governo liderado por Patrice Trovoada. Recebido no porto de Ana Chaves ao som do bulawê, “Mão Chão Chão”, o rebocador baptizado pela ENAPORT de LIBERDADE, custou 300 mil euros e foi comprado no porto de Leixões em Portugal, e também sem qualquer concurso público.

Rebocador Liberdade na baía da cidade de Neves (2023)

O rebocador que em curto espaço de tempo, se transformou numa sucata flutuante, e abandonada na baía da cidade de Neves, no norte da ilha de São Tomé, é mais velho do que a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Começou a operar em 1970.

A carta de conforto de 2024 para aquisição do rebocador inominado que pertencia a um nigeriano, surgiu após os trabalhadores da ENAPORT terem-se revoltado no mês de janeiro contra o acordo assinado pelo Governo e o grupo francês AGL para privatizar a gestão da empresa.

Uma situação que provocou a demissão do então ministro das infraestruturas Adelino Cardoso.

«Na altura o governo reconheceu que havia um contrato que precisava ser reapreciado, e envolveu mais o sindicato. A questão está a ser reapreciada, analisada» frisou Osvaldo Lombá.

Osvaldo Lombá a esquerda na foto / Director Geral da ENAPORT a direita na foto

Os sucessivos governos de São Tomé e Príncipe consideram a ENAPORT como uma empresa tecnicamente falida, que só produz despesas avultadas para os cofres do Estado.

Abel Veiga