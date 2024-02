Gorgulho foi amado pelo povo – “Mentiras e Intrigas” foram as causas do massacre de 1953

A convicção de que o massacre ocorrido no país em Fevereiro de 1953, foi provocado por mentiras e intrigas, é do Presidente da República Carlos Vila Nova.

No acto central da celebração do dia dos mártires da liberdade, 3 de Fevereiro, o Chefe de Estado chamou a atenção para o estrago que a mentira e a intriga podem causar numa sociedade.

«Gostaria de apelar a todos de que tudo que começa com intrigas e mentiras acaba mal. O 3 de Fevereiro desencadeou-se um bocado extemporaneamente por causa de intrigas e mentiras», declarou o Chefe de Estado.

Carlos Vila Nova deixou claro que os registos históricos provam esta versão. Pois o então governador Carlos Gorgulho, era amado pelo povo.

«Porque o objectivo do governador de então não era este. Tanto é que ele foi reconduzido para mais um mandato, através de um abaixo-assinado de mais de 2 mil naturais de São Tomé. Quer dizer que o seu percurso não foi exactamente este, mas terminou tristemente», relatou o Presidente da República.

Na perspectiva de Carlos Vila Nova o o seu homónimo, antigo Governador Colonial teria rebelado contra as intrigas e mentiras.

«A própria PIDE curiosamente no seu relatório após os primeiros dias do massacre concluiu que não havia nem sublevação organizada, nem criação de nenhum grupo comunista, e que não havia nenhuma motivação política nisto. Portanto pura e simplesmente foram mentiras e intrigas, que motivaram o governador na sua procura de mão-de-obra, a recorre a rusgas e através das rusgas começou então o derramamento de sangue», pontuou Carlos Vila Nova.

As revelações do Presidente da República na celebração dos 71 anos sobre o massacre de 1953 trazem a ribalta os factos históricos relacionados com alguns cidadãos nativos que teriam garantido ao governador Carlos Gorgulho todo apoio na sensibilização dos compatriotas (forros) para trabalhar nas plantações de cacau e café e nas obras públicas.

Segundo os relatos históricos em troca de benesses financeiras, os tais cidadãos nativos, posicionavam-se na sociedade como “Moladô” termo que designava gentes de classe média, mais ou menos abastada, mas no entanto a custa do dinheiro (hoje designado Banho ou Tacho) concedido pelo Governador.

Várias publicações que relatam os acontecimentos de Fevereiro de 1953 indicam que os tais cidadãos foram os primeiros a serem eliminados quando o poder colonial começou a exigir o cumprimento do compromisso assumido.

Estima-se que centenas de filhos da terra inocentes foram vítimas mortais do massacre de 1953.

Abel Veiga