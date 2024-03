Governo acusa a intersindical da educação de “Postura Ilegal”

Reunido em conselho de ministros no dia 6 de Março, e sob a Presidência do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, o governo analisou a greve geral que paralisou todo o sistema de ensino de São Tomé e Príncipe.

«Na sequência da greve que se regista no Sector da Educação, o Governo lamenta a postura ilegal da intersindical afecta ao sector, que ameaça impedir os professores não grevistas, de regressarem às aulas», diz o conselho de ministros.

A intersindical garantiu que a adesão à greve na educação é de 100%. Mas o governo considera que há professores não grevistas. O Executivo de Patrice Trovoada alerta que desta forma a intersindical está a violar o código de trabalho.

«O Governo alerta que, de acordo com o artigo 425.º do Código do Trabalho, os piquetes de greve funcionam fora dos locais de trabalho e a liberdade de quem não adere à greve, não pode ser posta em causa».

Um alerta seguido de uma ameaça. «Por outro lado, relembra que de acordo com artigo 432.º/2 da mesma lei, o exercício ilícito do direito à greve, leva à responsabilidade civil e criminal, razão pela qual, a assunção de responsabilidades nessa matéria, deve ser aferida de forma individual», frisa o conselho de ministros.

No entanto, o conselho de ministros presidido pelo chefe do governo Patrice Trovoada reconhece que o direito de greve é constitucional. Um direito que deve ser exercido por todos os cidadãos, mas que para o governo deve ter em conta a situação particular que o país vive.

«No entanto, tendo em atenção a situação particular que o país atravessa, marcado por condicionalismos impostos, quer por constrangimentos de natureza económica e financeira, quer pela restrição orçamental resultante da dependência que o país enfrenta no que respeita à política económica, o governo relembra aos cidadãos que os parceiros que financiam a nossa economia impõem regras, condições, limitações e fazem exigências que não podem ser ignoradas, sob pena de não termos o acesso ao crédito, indispensável para prosseguirmos a trajectória do desenvolvimento».

O Conselho de Ministros concluiu que apesar de todas as adversidades, é preciso uma maior consciencialização dos cidadãos, «e a manutenção de espírito construtivo que caracteriza os santomenses, o mesmo que também anima e encoraja o governo».

Vários outros aspectos económicos, políticos e sociais mereceram a atenção do venerando conselho de ministros, pelo que o Téla Nón coloca à disposição dos leitores o conteúdo do comunicado do conselho de ministros.

Abel Veiga