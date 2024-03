Secretário-geral da central sindical repete que o país pode estar à beira de uma convulsão social

A ONTSTEP-CS, a organização nacional dos trabalhadores de São Tomé e Príncipe – central sindical foi pedir a intervenção do presidente da república para encontrar uma solução que possa por fim à greve de mais de um mês, na maior empresa privada do país, a agripalma.

«Estamos muito preocupados com a situação. Primeiro porque é uma empresa estratégica que aporta alguns rendimentos para o país, absorve um número de mão de obra razoável é a maior empresa do país. Segundo porque os trabalhadores constituem o capital principal da Agripalma. Sendo assim, não é compreensível, não dá para entender, como é que um gestor pode deixar uma empresa viver com greve acima dos 30 dias» – disse João Tavares, secretário-geral da ONTSTP-CS.

Trabalhadores da Agripalma

A ONTSTEP considera que a equipa mediadora do conflito que opõe os trabalhadores à direção da empresa Agripalma não revela confiança.

«Porque da parte de inspeção do trabalho, da direção do trabalho que é o nosso interlocutor direto nesta questão de conflito, não sentimos esse equilíbrio conforme diz a lei de inspeção e da direção de trabalho e, pelo facto de não vermos isso, então quebra a confiança entre as partes» – vincou.

No encontro com o chefe de estado, a greve dos professores e educadores de S. Tomé e Príncipe também esteve sobre a mesa. João Tavares voltou a alertar para o facto de que o país pode estar à beira de uma convulsão social.

«Prova disso são as manifestações, às greves e se o gestor do país não precaver a situação poderá complicar-se muito mais» – frisou João Tavares.

O secretário-geral da ONTSTP-CS apelou às autoridades para que assumam responsabilidades na tentativa de encontrar o equilíbrio social, tendo em conta o aumento galopante do custo de vida em São Tomé e Príncipe.

José Bouças