Greve na educação : Presidente da República prometeu tentar aproximar as partes

A intersindical da educação considera que não há melhorias na proposta do governo em relação às reivindicações dos professores e educadores de São Tomé e Príncipe.

«Não houve nenhuma melhoria, não houve nada absolutamente de novo neste memorando de entendimento senão algumas alterações em termos de texto, apenas» – disse Clementino Boa Morte, porta-voz da intersindical da educação.

Quanto ao prazo de três dias dado pelo governo para a assinatura do memorando de entendimento a intersindical fala em incongruências

«Se estão duas partes sentadas a negociar, cada uma tem a sua responsabilidade e não pode haver nenhum ultimato. É preciso seguir o protocolo. Protocolarmente as partes têm que compreender quais são as suas responsabilidades. Até que há incongruência, o governo nos deu 8 dias e depois, na comunicação social, diz 3 dias, também não compreendemos, mas vamos fazer o nosso trabalho e apresentar ao governo um documento final que aproxima as duas partes».

No encontro com o presidente da república, os representantes da intersindical receberam a promessa do chefe de estado de que vai utilizar a magistratura de influências para aproximar as partes.

«O senhor Presidente da República é uma entidade bastante sensível à causa da educação e o que nós entendemos, nesse encontro, é que ele vai exercer magistratura de influência para que as duas partes consigam se aproximar ainda mais porque há questões que não são difíceis de resolver simplesmente ou há mau entendimento, ou há uma força, uma pressão de um lado para resolver de um jeito que não aproxima as partes» – sublinhou Clementino Boa Morte.

O diferente que opõe a intersindical da educação ao governo ganhou força a 1 de março, altura em que a classe docente decidiu partir para uma greve por tempo indeterminado. O aumento de salário base constitui a principal reivindicação.

José Bouças