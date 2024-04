Abril em S. Tomé e Príncipe (1974–1975): Documentos e Vivências

A página do Centro de História da Universidade de Lisboa, é um repositório de documentos relacionados com o período entre o 25 de Abril e a Independência em S. Tomé e Príncipe. Reúne documentação dactilografada, fotografias, jornais, testemunhos, etc.

Esta página começou a ser construída com materiais recolhidos e generosamente cedidos para digitalização e publicação pelo Eng.º Daniel dos Santos Nunes. Acrescem alguns materiais durante décadas coletados ou cedidos a Augusto Nascimento.

FOTO – Propriedade do Centro de História da Universidade de Lisboa

Ao valorizar a história de São Tomé e Príncipe, o Centro de História da Universidade de Lisboa também agradece a colaboração de quem nos lê.

A fim de ampliarmos o acervo documental comum e de enriquecermos o conhecimento sobre a história do país, por favor, envie-nos o seu testemunho sobre o período ou entre em contacto connosco e partilhe material suscetível de digitalização e subsequente publicitação. Pode entrar em contacto connosco para: centro.his.edicoes@letras.ulisboa.pt.

A história dispensa omissões e silêncios.

Momentos

As fotografias aqui expostas captam momentos da história política de São Tomé e Príncipe, com destaque para as manifestações políticas de ilhéus, de alguma forma relacionadas com o 25 de Abril.

Algumas das fotos, de factos lembrados por muitos são-tomenses, são comuns e de muitos conhecidas. Outras foram-me cedidas há décadas. Há anos, quando quis resgatar a história das mesmas, a pessoa que mas ofertara já não tinha a ideia de quem as fizera, nem sequer de quem lhas dera (A. Nascimento).

É indubitável a sua valia documental, a que se soma o apelo implícito à sua leitura forçosamente multifacetada.

O leitor deve aceder ao site do Centro de História da Universidade de Lisboa para acompanhar os momentos e as vivências marcantes da revolução de 25 de Abril de 1974 em São Tomé e Príncipe. Clique : https://stp25abril.wordpress.com