UNICEF desafiou o governo a pôr dinheiro no OGE para vacinar a população em 2026

Foi no quintal da família de Osvaldo Cunha na recta da vila de Micoló, que Marie Reine Fabry, representante da UNICEF para São Tomé e Príncipe e o Gabão desafiou o governo a começar a agir no sentido de criar condições financeiras no quadro do orçamento geral do Estado para dar resposta a vacinação e imunização da população a partir do ano 2026.

Segundo a representante da UNICEF, desde o ano 2004 que São Tomé e Príncipe tem uma das melhores coberturas vacinais do continente africano. Mas a partir de 2026, deixará de beneficiar do apoio da Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (GAVI).

«Para já o país continua a beneficiar do apoio da GAVI à Aliança Mundial para a Vacinação, mas até 2026 São Tomé e Príncipe será independente a nível da vacinação o que quer dizer que o país deverá financiar as suas vacinas. Isso exige o empenho do governo para assegurar alocação no orçamento do Estado para fazer isso», declarou Marie Reine Fabry.

A UNICEF e o sistema das Nações Unidas prometem que a partir de 2026 vão continuar a dar o apoio institucional, e também na conservação das vacinas. Mas, a aquisição das vacinas será da responsabilidade do governo. Por isso lançou um apelo especial para os ministros da Saúde e das Finanças.

«Apelamos a senhora ministra da saúde e ao ministro das finanças para assegurar que o financiamento estará disponível, e que vocês não percam este nível de protecção muito importante que têm tido, e que protege as crianças de São Tomé e Príncipe», pontuou, Marie Reine Fabry.

A ministra da Saúde Ângela Costa respondeu que o governo já está a trabalhar no sentido de criar condições financeiras para comprar as vacinas.

«O processo já foi apresentado ao conselho de ministros e estamos a trabalhar nisso. É da nossa responsabilidade e teremos de cumprir. Difícil ou não é da nossa responsabilidade e teremos de cumprir», rematou a ministra da saúde.

São Tomé e Príncipe é desafiado a proteger o estatuto de líder africano de vacinação e imunização da população.

Abel Veiga