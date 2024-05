Presidente da FSF, Chefe da Rosema e Líder do MCI/PS/PUN era Conselheiro Especial do Presidente da República

Num decreto com data de 7 de maio, o Presidente da República Carlos Vila Nova terá decidido libertar-se de um emaranhado de cumplicidades e de jogos de interesses.

Um emaranhado de conselho especial que poderia comprometer a promessa feita pelo Presidente da República na tomada de posse no ano 2021, ser o Presidente de todos os são-tomenses.

O decreto presidencial número 21/2024 diz que exonera o senhor Domingos Monteiro Fernandes da função de conselheiro especial do Presidente da República.

Domingos Monteiro, vulgo Nino, é o Presidente da Federação Santomense de Futebol. Uma instituição que nos últimos anos, tornou-se alvo de várias acusações de cidadãos anónimos e também dos próprios clubes de futebol de má gestão dos fundos.

Entre os vários artigos polémicos sobre a gestão financeira da Federação de Futebol, o Téla Nón destaca o artigo publicado em Dezembro de 2022. Escândalo nas contas da FSF, 17 clubes pedem intervenção da FIFA – Téla Nón (telanon.info)

O mesmo conselheiro especial que Carlos Vila Nova escolheu após a tomada de posse no ano 2021, travou uma luta tenaz desde 2018, para reconquistar a Cervejeira Rosema, que tinha sido devolvida pelo Tribunal ao grupo privado angolano RIDUX, proprietária original da fábrica de cervejas.

O Tribunal de São Tomé e Príncipe tinha condenado a anterior administração da Rosema liderada por Domingos Monteiro ao pagamento de multas, e penhora de bens, por causa da fuga ao fisco. Segundo o Tribunal, na altura a Rosema tinha acumulado uma dívida fiscal com o Estado são-tomense na ordem de 8 milhões de euros. A administração cessante foi condenada por não pagar os impostos, nomeadamente o de consumo de cervejas.

No entanto, foi enquanto conselheiro especial do Presidente da República que Domingos Monteiro recuperou a cervejeira Rosema no ano 2022. Novamente Chefe da principal fábrica do país, e que gera maior capital em São Tomé e Príncipe, Domingos Monteiro, foi confrontado com mais um escândalo financeiro, denunciado pelos revendedores de cerveja em janeiro do ano 2024. Os revendedores reclamavam a devolução pelo Chefe da Rosema de mais de 100 mil euros. O artigo foi publicado pelo Téla Nón. ROSEMA parece ser um poder acima dos demais – Téla Nón (telanon.info)

Ainda em 2022, durante a campanha para as eleições legislativas, o conselheiro especial de Carlos Vila Nova, e Presidente da Federação de Futebol apareceu como um dos líderes da coligação MCI/PS/PUN. Foi o principal orador do MCI/PS/PUN na campanha eleitoral, tendo como principal slogan de caça ao voto a defesa, a protecção, e o desenvolvimento dos filhos da Roça.

Mais recentemente, ou seja, na mesma semana de 7 de maio, em que o Presidente da República assinou o decreto que exonerou o seu conselheiro especial, a Federação de Futebol presidida por Domingos Monteiro, assinou um acordo com a Cervejeira Rosema também chefiada pela mesma pessoa, para pagar aos clubes de futebol um valor complementar, ao dinheiro que a FIFA anualmente coloca a disposição da Federação de Futebol, para financiar as equipas praticantes do desporto Rei.

Alguns dias depois da assinatura do acordo que envolve as duas instituições lideradas pelo ex-conselheiro especial do Chefe de Estado, a SINAPI entrou em cena. SINAPI é uma empresa privada vocacionada para a venda de peças de automóveis. Decidiu também apoiar financeiramente os clubes de futebol de São Tomé e Príncipe. Mas, algo estranho revelou-se para o Téla Nón. É que o responsável da empresa SINAPI em São Tomé, é também director comercial da Cervejeira Rosema.

O ciclo emaranhado do então conselheiro especial do Presidente da República, ficou mais evidente quando todos ou os principais membros da direcção da Federação de Futebol, foram vistos na campanha eleitoral de 2022 envergando a camisola do MCI/PS/PUN. Todos se identificaram como membros da direcção do partido-coligação, que elegeu 5 deputados a Assembleia Nacional. Uma coligação parlamentar que sustenta o actual governo da ADI liderado por Patrice Trovoada.

A ligação entre a Federação de Futebol, a Coligação MCI/PS/PUN e a Cervejeira Rosema, criou um emaranhado político-empresarial e comercial, que foi brindado desde 2021. O Presidente da República Carlos Vila Nova terá decidido distanciar-se no dia 7 de maio de 2024.

Abel Veiga