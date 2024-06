Chefe da marinha de guerra de Portugal alertou STP a não esquecer nem relegar a cooperação bilateral ao segundo plano

O Chefe de Estado-Maior da Armada portuguesa, o almirante Gouveia e Melo foi o arquitecto da nova fase de cooperação militar com São Tomé e Príncipe aberta no ano 2018.

«Diz-me bastante porque estive ligado desde a primeira hora na sua conceção e na criação das condições logísticas e organizativas que a viabilizaram», declarou Gouveia e Melo.

Nos últimos 6 anos navios da marinha portuguesa têm garantido a segurança marítima da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe e do golfo da Guiné. A primeira embarcação foi o NRP Zaire, agora é o NRP Centauro e a lancha rápida designada Príncipe.

Foi na cerimónia de rendição do comando do NRP Centauro, que o Chefe de Estado Maior da Armada portuguesa explicou por que razão navios e militares portugueses operam em São Tomé e Príncipe.

«Não viemos para São Tomé em busca de riquezas ou outras vantagens, mas tão somente para mantermos a união dos nossos povos que tem uma língua comum, uma história comum e uma cultura partilhada».

Presença naval permanente de Portugal no mar territorial de STP, arquipélago em que os marinheiros portugueses foram os primeiros a chegar.

«Os nossos marinheiros foram os primeiros a cá chegar e ver estas belas paisagens, e cá estamos 500 anos depois convosco de braços dados, unidos por algo muito, muito mais forte que as circunstâncias», referiu o almirante Gouveia e Melo.

O Almirante Chefe de Estado-maior da Armada Portuguesa renovou o compromisso com a segurança marítima na região do golfo da Guiné, e alertou que a cooperação militar com São Tomé e Príncipe não pode ser esquecida ou relegada ao segundo plano.

O Téla Nón questionou o Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado sobre o alerta feito pelo Chefe de Estado Maior da Armada Portuguesa.

«Portugal sempre esteve no primeiro plano, mas temos cooperação com muitos outros países, Portugal está sempre aqui portanto nunca foi relegado e não será relegado ao segundo plano», vincou Jorge Amado.

O NRP Centauro tem um novo comandante e fiscaliza as águas santomenses desde julho de 2023, já percorreu 11.600 milhas náuticas .

Abel Veiga