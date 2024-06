Primeiro-ministro acredita na exploração do petróleo nos próximos 5 a 10 anos

No encerramento da conferência sobre a indústria petrolífera em São Tomé e Príncipe, desafios e perspetivas, o primeiro-ministro falou do que pretende para o arquipélago.

«Queremos um país descarbonizado, um país virado sobretudo para o turismo, um país em que se preserva o ambiente sobre todas as suas formas, mas, queremos também rendimentos».

A exploração de petróleo, que é visto como uma fonte de rendimento que o país tanto precisa, deve ser encarada com cautela.

«Petróleo e o gás que é offshore ficará sempre numa perspetiva offshore e aquilo que poderemos trazer inshore será sempre com uma preocupação de fazer as coisas mais limpa possível, com menos agressão ao meio ambiente. Isso só acontece trabalhando outro aspeto que é a mentalidade e a cultura ambiental, porque as pessoas têm que perceber que é um rendimento como outro. Se amanhã tivermos o petróleo não queremos que essa euforia nos leva a aceitar tudo de todos só por causa do dinheiro» -sublinhou Patrice Trovoada.

Ainda assim o caminho para que o petróleo comece a jorrar em S.Tomé e Príncipe é longo.

«Oxalá que estejamos aqui a beber champanhe dentro de 5 a 10 anos, porque isso demora tempo» – projetou o primeiro-ministro.

A conferência em que tomaram parte representantes das empresas petrolíferas presentes no arquipélago, foi organizada para assinalar os 20 anos da criação da agência nacional do petróleo de São Tomé e Príncipe.

José Bouças