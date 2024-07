Jurista denunciou os deputados que forjaram a lei que prorroga o mandato e promove Kelve Carvalho

O jurista santomense Hamilton Vaz considera que a decisão política da Assembleia Nacional viola todos os pressupostos legais e fragilizar a autonomia e a independência do Ministério Público.

Nas instalações do Ministério Público, o Téla Nón constatou na última terça – feira o desalento e o desconforto no seio dos magistrados. Cabisbaixo, alguns denunciaram a situação, e chamaram a atenção para o facto de o protesto não ter nada a ver com a pessoa de Kelve Carvalho, mas sim pela garantia da instituição Procuradoria-Geral da República.

Os mais desanimados face as medidas políticas que destroçam a estrutura funcional do ministério público já começaram a apanhar avião e seguir a rota do êxodo que foi aberta no país nos últimos 18 meses.

Na terça – feira o sindicato dos magistrados do ministério público disse ao Téla Nón que pretende reunir-se rapidamente com o Presidente da República, Carlos Vila Nova, para pedir a intervenção do Chefe do Estado e o mais alto magistrado da nação para garantir a defesa da constituição política e da autonomia da instituição Procuradoria-Geral da República.

Por outro lado, na denúncia feita o Jurista Hamilton Vaz chamou os representantes do povo de burros. Segundo o jurista o que fizeram em atropelo as leis, só pode ser burrice.

O leitor deve ouvir na íntegra as declarações do Jurista Hamilton Vaz.

Abel Veiga