Guiné-Bissau vai acolher a próxima reunião ordinária do conselho de ministros da CPLP

A assinatura do comunicado final, onde são anunciadas as principais decisões, marcou o encerramento da vigésima nona reunião ordinária do conselho de ministros da CPLP realizada na capital santomense.

«Demos hoje um sinal claro e convergente quanto a adesão ao acordo sobre a conservação da biodiversidade marinha além da jurisdição nacional e afirmamos também uma posição consensual em relação ao acordo administrativo no âmbito da convenção multilateral da segurança social. Esses passos não são ainda conclusivos, mas indicam caminhos que desejamos percorrer lado-a-lado».

A assinatura pelos estados-membros da carta da CPLP dos direitos e princípios em ambientes digitais representa outro ganho para a comunidade.

«A carta hoje assinada é um instrumento valioso que a CPLP coloca à disposição dos nossos cidadãos. É igualmente nosso desejo que no âmbito da cooperação económica e empresarial possamos alcançar consensos ainda mais expressivos e, dessa maneira, possamos progredir à patamares mais ambiciosos e mais compagináveis com a profundidade da comunidade que somos».

A mobilidade juvenil no espaço lusófono tema central do encontro vai ganhar força através da educação.

«Quando falamos da educação não queremos mencionar apenas a formação superior, mas também queremos dar uma grande relevância naquilo que tem a ver com a formação profissional. Isto é consensual ao nível de todos os estados membros».

Várias resoluções que irão nortear a marcha do secretariado executivo da comunidade e a dinâmica do comité de concertação permanente foram aprovadas.

Na reunião de S.Tomé saiu a decisão da Guiné-Bissau acolher a 17 de Julho de 2025 a trigésima reunião ordinária do conselho de ministros da CPLP.

José Bouças