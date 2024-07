As eleições nos EUA sob a sombra da tentativa assassina contra Trump

A tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos EUA e atual candidato presidencial Donald Trump enquanto se dirigia a uma multidão em Butler, Pensilvânia, no sábado, 13 de julho, abalou profundamente os EUA e deverá definir tudo até às eleições de 5 de novembro, que são as eleições mais cruciais da história da humanidade e dizem respeito a todas as pessoas do planeta.

Esta tentativa de assassinato, a primeira desde a do antigo presidente republicano Ronald Reagan, em 1981, marca mais um novo capítulo na história negra da violência política nos EUA. Afinal, a história dos Estados Unidos é marcada pelo assassinato de quatro presidentes durante o seu mandato.

Especificamente, o presidente Abraham Lincoln foi assassinado em 1865 na sua galeria no Ford’s Theatre, em Washington, por um ator, John Wilkes Booth. O segundo presidente a ser assassinado foi James Garfield, 20º presidente dos Estados Unidos, que morreu depois de ter sido atacado a 2 de julho de 1881, numa estação ferroviária de Washington, D.C., por Charles Guiteau, um advogado que procurava desesperadamente um emprego como funcionário público. William McKinley, 25º Presidente dos Estados Unidos, ao receber dignitários na Exposição Pan-Americana de Buffalo, a 6 de setembro de 1901, foi ferido por um anarquista que disparou várias balas. Morreu alguns dias depois devido aos ferimentos.

Finalmente, na história mais recente, muitos recordam o dia 22 de novembro de 1963, quando John Fitzgerald Kennedy, JFK, foi assassinado em Dallas. Nesse dia, por volta das 12h30, enquanto a limusina presidencial passava por entre a multidão que se juntava nas ruas de Dallas, ouviram-se tiros. John Fitzgerald Kennedy desmaiou de imediato, com a sua mulher Jackie ao seu lado. O 35º presidente norte-americano foi declarado morto às 13h00 no hospital.

O ataque, portanto, é um acontecimento que irá, sem dúvida, provocar mudanças nos desenvolvimentos políticos do já turbulento período pré-eleitoral. Um período que já passou por quarenta vagas após a aparição autodestrutiva de Joe Biden no debate, que levantou sérias questões sobre a sua idade, a sua clareza intelectual, mas também sobre a sua capacidade de conduzir uma campanha eleitoral dinâmica, e que acabou por conduzir à sua demissão da candidatura para as próximas eleições presidenciais.

O ataque ao ex-presidente num comício poucos dias antes da aceitação da unção pela Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, realizada de 15 a 18 de julho, é um ataque à democracia e ao direito de cada cidadão americano de escolher os seus líderes. A violência que infecta e afecta a vida política americana é claramente antitética da democracia.

Estávamos a 31 de agosto de 2023 quando o jornalista militante e antigo apresentador da Fox News, Tucker Carlson, estimou que Donald Trump poderia ser assassinado depois de campanhas de impeachment, acusações e difamações terem falhado miseravelmente em prejudicar a sua popularidade.

O cruel perpetrador de 20 anos, Thomas Matthew Crooks e implacável porque os seus tiros mataram pelo menos um cidadão americano e feriram gravemente outros dois, um deles muito gravemente, era membro da organização internacional de extrema-esquerda “ANTIFA” e um defensor extremo de Joe Biden e os Democratas. Chegou mesmo a doar 15 dólares a um comité de ação política que arrecadou dinheiro para políticos democratas.

No entanto, também se registou junto dos republicanos (ou pelo menos “pareceu” um registo “conveniente”) para poder estar no discurso de Trump e poder chegar perto o suficiente para disparar os seus tiros assassinos.

A República Americana sofreu nos últimos anos as intervenções mais brutais do “deep state”, ou seja, do complexo militar-industrial e dos serviços de segurança e de informações. Este período é o mais perigoso da história dos EUA, porque o “deep state” juntamente com os seus agentes políticos e meios de comunicação cúmplices demonizaram o antigo presidente, não se importando que estivessem a dividir a sociedade americana e cultivando o clima para a tentativa de assassinato de Trump.

Assim, muitos cidadãos americanos tornaram-se viciados em odiar Trump até à morte, uma vez que todos os dias os media cúmplices propagavam com inúmeras vulgaridades que o ex-presidente era um “traidor repugnante”, um “agente russo”, um “novo Hitler ” ou um “tirano psicopata”. Os meios de comunicação social emaranhados com o “estado profundo” que não dão razão, não são controlados, mas têm enormes poderes para destruir os direitos e liberdades do povo americano, tal como definidos pela Constituição.

E hoje vemos novamente alguns meios de comunicação cúmplices, para evitar a possível heroização de Trump, apressando-se a desconstruir completamente o facto da tentativa de assassinato político, espalhando com tácticas de desinformação rumores de que o quase assassino não tinha actividade política ou ideologia extremista, mas simplesmente tinha problemas psicológicos.

O ex-presidente específico é, portanto, considerado uma personalidade independente que não é influenciada pelo chamado “estado profundo” e é inspirada por uma mentalidade política patriótica. Donald Trump é pró-América, anti-governo mundial e a favor do fim da guerra na Ucrânia, cuja continuação representa um risco muito sério de guerra nuclear e, por conseguinte, de destruição total da humanidade. Trump é o segundo líder da agenda anti-woke, depois do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que tentaram assassinar no espaço de dois meses, e enquanto Trump concorre de forma dinâmica à presidência dos Estados Unidos.

Uma agenda woke que quer abolir as religiões, as nações, a instituição da família, os géneros e as relações tradicionais e, em geral, qualquer valor tradicional que exista desde o momento em que as pessoas começaram a perceber-se conscientemente. Uma agenda woke que pretende criar estados que serão habitados por turbas sem consciência e identidade nacionais, portanto populações que possam ser facilmente geridas e controladas pelos governantes do planeta.

A classe internacionalista que impôs esta agenda woke através dos meios de comunicação social, da educação e de todos os códigos penais e civis nacionais considera como “bandeiras vermelhas” aqueles líderes que reagem vigorosamente e resistem e os colocou na sua mira.

A tentativa de assassinato de Donald Trump, então, poderá impulsioná-lo a uma vitória esmagadora nas eleições de Novembro, uma vez que a sua imagem como um combatente constantemente sob ataque dos seus inimigos estará agora ainda mais profundamente enraizada em conjunto com uma dada onda de simpatia. A perspetiva da sua vitória, afinal, já estava estabelecida na cabeça de todos, mas o que pode mudar agora é o seu potencial tamanho.

Para terminar, gostaria de realçar que o povo americano terá de lutar obstinadamente e com grande perseverança para se libertar do “deep state” federal. “Luta!” foi a frase de Donald Trump, ensanguentado e ferido na orelha direita, segundos após a sua tentativa de assassinato, levantando simultaneamente o punho no ar, encorajando a grande multidão dos seus apoiantes e, finalmente, criando uma imagem icónica que ficará para a história.

Curriculum vitae

Isidoros Karderinis nasceu em Atenas em 1967. É jornalista, romancista e poeta. Estudou economia e concluiu estudos de pós-graduação em economia do turismo. Os seus artigos foram publicados em jornais, revistas e sites de todo o mundo. Os seus poemas foram traduzidos para inglês, francês, espanhol, italiano, português, sueco, romeno, búlgaro e albanês e publicados em antologias poéticas, revistas literárias e colunas de jornais literários. Publicou oito livros de poesia e três romances na Grécia. Os seus livros foram traduzidos e publicados nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália e Espanha.

