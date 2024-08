TC diz que não são inconstitucionais as normas aprovadas pelo parlamento que prorrogam o mandato do PGR

A decisão dos Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional dá resposta ao pedido de fiscalização feito pelo Presidente da República Carlos Vila Nova.

Após análise das normas que promovem e prorrogam o mandato do Procurador-Geral da República por mais 12 meses. Normas que foram aprovadas pelos deputados a Assembleia Nacional no quadro do pacote de reforma da justiça, e que provocaram contestação dos partidos políticos da oposição e dos magistrados do ministério público.

«Quanto a matéria relativa a duração e revogação do mandato do Procurador-Geral da República, por se tratar de matéria versada, exclusivamente no Estatuto do Ministério Público e não na constituição da República. Desta feita não está vedado ao legislador seguir as orientações que entender para a realização de qualquer fim almejado, desde que não ultrapasse os limites constitucionais impostos, e nesta medida concluiu-se que o legislador não extravasou o crivo da constituição e nem, do princípio da igualdade nele consignado», lê-se no acórdão do Tribunal Constitucional com data de 7 de agosto de 2024.

Com base nos factos jurídicos analisados, por unanimidade os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional «pronunciaram pela não inconstitucionalidade das normas contidas nos artigos 205º e 206º da proposta de lei nº20/XII/3º/2023 do novo estatuto do Ministério Público, aprovado por unanimidade pela Assembleia Nacional, por não violação do princípio de igualdade, previsto no artigo 15º da Constituição da República», conclui o texto do acórdão número 17/2024.

O acórdão é assinado pelos juízes conselheiros, Lucas da Trindade Lima na qualidade de relator. Roberto Pedro Raposo, Leopoldo Machado Marques, e Jusaley Lopes Novais.

Abel Veiga