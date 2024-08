Corte do valor da pensão de reforma gera polémica entre reformados e o Instituto da Segurança Social

O Instituto de Segurança Social decidiucortaro valor da pensão de reforma de um grupode reformadosque no passado beneficiou de uma lei que actualizava o valor da reforma. Insatisfeito o grupo de cidadãos recorreu à justiça. Mas Gilmar Benguela, director do Instituto de Segurança Social garante que o corte no valor das pensões é legal.

Há 1 ano que o Instituto de Segurança Social se confronta com um litígio nos Tribunais. O grupo de reformados recorreu a justiça para obrigar o Instituto de Segurança Social a repor o valor da pensão. Segundo os reformados que dizem ter sido prejudicados, as suas pensões foram actualizadas com base na lei que entrou em vigor em 2014.

Mas, o director executivo do Instituto Nacional de Segurança Social diz que a sua administração detectou irregularidades por isso cortou.

«Detectamos que não há correspondência entre os valores que descontavam para a segurança social, com o valor das pensões que essas pessoas estão a receber» declarou Gilmar Benguela.

As anteriores direcções do Instituto de Segurança Social aplicavam a lei de 2014 que por actualização das pensões beneficiava o grupo de reformados. Mas o novo director que tomou posse em 2023 rebelou-se contra o procedimento que vinha sendo praticado.

«Se estivéssemos a cumprir a lei como é devido, todos os valores que essas pessoas auferiram de forma indevida deveriam ser restituídos. Mas como percebemos que o erro foi nosso, o que fizemos foi corrigir daqui para frente», precisou Gilmar Benguela.

A correcção feita pela nova direcção do Instituto de Segurança Social abrangeu os ex-funcionários das empresas público-privadas como a CST e a ENCO, também os trabalhadores da Voz de América, e os diplomatas santomenses.

O grupo de reformados argumenta que o director do instituto de segurança social violou a lei de 2014 que prevê a actualização das pensões.

«A lei diz que sim se pode fazer a actualização mediante uma autorização, ou um despacho de dois ministros nomeadamente do Trabalho e das Finanças, e não houve esta actualização», defendeu o director do Instituto de Segurança Social.

Gilmar Benguela refutou também a acusação de ter sido uma decisão política. «Não há cá o facto de serem do partido A ou do partido B… Nada disso. As pessoas sabem, mas têm usado este argumento», concluiu.

O grupo de reformados que se sente prejudicado aguarda pela decisão dos Tribunais em relação ao litígio com a nova direcção do Instituto de Segurança Social.

Abel Veiga