Trabalhadores prevêem colapso e implosão do sistema de Segurança Social de STP

Os funcionários e trabalhadores do Instituto de Segurança Social de São Tomé e Príncipe, entregaram ao Téla Nón, uma cópia do seu manifesto. O documento que deu entrada no gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional, detalha um conjunto de problemas que deixaram enfermo o sistema nacional de segurança social.

A morte do sistema é previsível, caso, segundo os funcionários, o Governo não avance com acções urgentes e imediatas.

O manifesto denuncia que os benefícios da segurança social não chegam a todos os cidadãos com direito aos mesmos, e não incluem prestações relacionadas com a saúde.

Mais grave é que «a própria instituição viola a letra e o espírito da lei de segurança social», denunciam os funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social.

Gestão financeira, é outro grande quebra-cabeças do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe. «Há dinheiros públicos aplicados à ordem da Segurança Social, em investimentos mal parados», refere o manifesto dos funcionários e trabalhadores.

A instituição perdeu cerca de 2 milhões de euros, em consequência da falência de um dos bancos comerciais da praça financeira santomense. «Sem que se verificasse qualquer reacção por parte do Estado», pontua o manifesto.

A justiça santomense é chamada para o debate. Os funcionários e trabalhadores do Instituto Nacional de Segurança Social, denunciam também decisões dos tribunais em favorecimento de partes, que acabaram por ter a possibilidade de “sacar” importantes fundos a segurança social.

Um instituto que em pleno século XXI não tem um sistema informático funcional. Os trabalhadores e funcionários, denunciam que o serviço informático recentemente instalado (2015) e que custou 400 mil euros, «revela-se actualmente inútil».

Os funcionários e trabalhadores do Instituto Nacional de Segurança Social, garantem que «se o governo não resolver, vai haver um colapso de todo o sistema nacional de segurança social contributiva».

O leitor deve conferir na íntegra a denúncia feita pelos quadros profissionais do Instituto Nacional de Segurança Social, para melhor entender, a iminência do colapso e da implosão no sistema nacional de segurança social.

Clique – MANIFESTO-SEGURANÇA-SOCIAL

Abel Veiga