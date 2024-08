Governo não conseguiu arranjar uma botija de oxigénio para salvar a vida de uma mãe de 4 filhos

A constituição política de São Tomé e Príncipe diz que a vida humana é inviolável, e garante que a saúde é um direito inalienável do cidadão. Mas, à cidadã Diamila Salvaterra de 34 anos de idade, mãe de 4 filhos, foi negado tal direito.

Aliás, à semelhança de dezenas de outros cidadãos nacionais que morreram e continuam a morrer no hospital central Ayres de Menezes, por falta de assistência médica especializada, ou por falta de medicamentos básicos. Um facto que foi recentemente denunciado pela Ordem dos Médicos e pelo sindicato da classe.

O sofrimento até a morte à míngua da cidadã Diamila Salvaterra denunciado pela “Rádio Somos Todos Primos” veio provar que o juramento que as autoridades governativas fazem quando são investidas nas funções, não tem sido cumprido. Juram cumprir a constituição e as demais leis.

Após 5 meses internada no hospital central Ayres de Menezes, por causa de uma doença rara, a Fibrose Pulmonar, a cidadã beneficiou de uma junta de saúde, que decidiu pela transferência da paciente de São Tomé para tratamento num hospital competente em Portugal. São Tomé e Príncipe não tem nenhum especialista em pneumologia.

Sendo uma doença que bloqueia o sistema respiratório, e segundo relatos dos familiares a paciente precisava de receber oxigénio durante a viagem até Lisboa.

A solução para a transferência aérea de Diamila Salvaterra dependia de uma botija de oxigénio. «Foram feitos vários contactos para arranjar uma solução. Mas os familiares não tiveram qualquer resposta concreta, sobretudo das autoridades governamentais», revela a “Rádio Somos Todos Primos”.

Patrice Trovoada primeiro-ministro e Chefe do Governo tomou conhecimento da situação na última semana e garantiu que estava «a acompanhar com carácter de urgência a situação da paciente Diamila Salvaterra».

Patrice Trovoada justificou a demora na transferência da paciente, com o facto de o seu governo ainda não se ter adaptado às alterações do regulamento imposto às companhias aéreas.

Uma justificação que não convenceu praticamente ninguém. Ainda mais, quando o governo tem um relacionamento bastante fluido com as companhias aéreas. Os familiares da vítima imputaram responsabilidades ao governo pela demora na transferência da paciente para Portugal.

Diamila Salvaterra morreu no hospital central Ayres de Menezes na tarde de segunda-feira , 19 de agosto.

Danilo Salvaterra activista social na diáspora acompanhou o desespero da família da vítima, e denunciou que o primeiro-ministro só reagiu depois da pressão feita pelos familiares da vítima. Foi assim que Patrice Trovoada orientou a Ministra da Saúde Ângela Costa para diligenciar no sentido de encontrar uma botija de oxigénio e consequentemente transferir a paciente.

No entanto a falecida poderia ter encontrado socorro em Portugal já no último fim de semana. Tudo apontava para que a viagem acontecesse no último sábado. Mas, segundo Danilo Salvaterra, nem esta possibilidade de socorro teve chance de ser materializada.

«A embaixada de São Tomé e Príncipe em Portugal, não deve ter dado diligências, ou não tem dinheiro para pagar a ambulância do aeroporto de Lisboa para o hospital… Telefonei várias vezes para o responsável da embaixada que se ocupa destes casos. Deixei mensagens, até porque havia muita gente que queria ajudar a paciente. Mas o responsável nunca atendeu, e nem fez questão de responder as mensagens», afirmou Danilo Salvaterra.

O activista social deixou no ar uma pergunta, que tudo indica paira na mente de qualquer cidadão santomense minimamente lúcido.

«Que país é esse, em que nem as palavras do primeiro-ministro, para um assunto tão simples, é fiável?».

Abel Veiga