Portugal reforça a capacidade operacional da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe

A entrega pela cooperação portuguesa, de mais um lote de equipamentos à Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe, é prova da intervenção tradicional de Portugal no apoio à reforma e estruturação do sector da justiça no arquipélago.

Para além de sucessivas acções de formação dos agentes da Polícia Judiciária, Portugal ofereceu computadores, rádios de comunicação, máquinas fotográficas, algemas, luvas, e coletes para reforçar a capacidade operacional da PJ.

Segundo António Caetano, encarregado de negócios da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, a justiça é um sector tradicional de intervenção da cooperação portuguesa.

«O apoio ao sector da justiça é uma área tradicional de intervenção da cooperação portuguesa, com foco no apoio ao desenvolvimento de capacidades ao nível sistémico, estrutural e de recursos humanos…», declarou o diplomata português.

O laboratório de polícia científica também recebeu kits de testes rápidos, para despistagem de substâncias psicotrópicas. «Este é mais um marco da sólida e frutífera cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal. Uma parceria que tem mostrado resultados concretos no fortalecimento das nossas instituições e no fortalecimento da justiça», afirmou Ernestino Aguiar, representante da Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos.

A reforma em curso do sistema de justiça de São Tomé e Príncipe, conta com Portugal como um dos parceiros que assegura apoio técnico e financeiro para a implementação de várias acções e projectos.

Abel Veiga