Ordem dos Advogados exige medidas urgentes do PR para conter as arbitrariedades dos militares e paramilitares

O Conselho Superior da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe condena as agressões físicas cometidas por alguns agentes da UPDE (Unidade de Proteção de Dirigentes do Estado) contra o deputado e vice-presidente da bancada parlamentar do MLSTP.

Em nota de imprensa emitida uma semana após os incidentes, a Ordem dos Advogados exorta as autoridades a apurarem responsabilidades e punirem os infratores.

A Ordem também exorta o Presidente da República, na qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas, o Ministro da Defesa e Administração Interna e o Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas a adotarem medidas urgentes para enfrentar a crescente onda de arbitrariedades, como abuso de poder, detenções ilegais e agressões físicas, que vêm sendo registadas no país.

Avança a Ordem que, essas arbitrariedades atentam contra os direitos e liberdades dos cidadãos, sendo protagonizadas por elementos das forças militares e paramilitares contra cidadãos. Essas ações têm gerado um sentimento de insegurança na sociedade, minado a paz social dos santomenses e colocado em causa o estado de direito democrático.

A Ordem dos Advogados também exige a realização do julgamento do caso de 25 de novembro no quartel do exército, onde quatro civis foram torturados até a morte. Para a Ordem, “é necessário apurar a responsabilidade criminal e punir os infratores, pois sem isso não será possível pacificar a sociedade santomense”.

Para isso, exorta o Executivo a agir com a maior brevidade possível para criar as condições necessárias para o funcionamento do Tribunal Militar.

A Ordem sublinha que, “passados dois anos dos bárbaros acontecimentos de 25 de novembro, todos os santomenses exigem justiça, pois a culpa não pode morrer solteira” lê-se na nota de imprensa.

José Bouças