Obra de requalificação da marginal 12 de julho pode ser suspensa

O alerta foi dado por David Santos, director da empresa que está a realizar a obra. Segundo o responsável, o projecto de requalificação da marginal 12 de julho está enfermo ” de falhas”. «Falhas que foram detectadas e que continuam a ser detectadas», afirmou.

Falhas que impedem o avanço das obras, e que podem determinar a suspensão dos trabalhos.

«Em último caso, e se não houver decisões é impossível para a empresa manter o pessoal que tem neste momento a trabalhar, sem ter trabalho. Se continuarmos com estas indefinições pode originar uma suspensão provisória dos trabalhos», assegurou David Santos.

O primeiro-ministro Patrice Trovoada, que visitou as obras, também confirmou que o projecto falhou, e por isso precisa ser corrigido.

«O que constatamos aqui é que essa obra, para corresponder às necessidades mínimas vai ter de passar por ajustes», frisou Patrice Trovoada.

O Chefe do governo avisou que o valor das correcções a serem feitas, não pode ultrapassar o valor já orçamentado para execução da obra.

«Estamos confrontados com uma situação, em que aprovamos uma coisa, e agora que estamos a executar a obra, aquilo que foi aprovado em 2021 tem muitas falhas. Vamos corrigir, mas sempre dentro do envelope financeiro», pontuou.

O director da obra explicou que as falhas são diversas. As infraestruturas eléctricas, de água e das telecomunicações que foram projectadas, «não satisfazem as necessidades. A questão da largura da estrada que está previsto para 6 metros vai causar constrangimentos ao tráfego», revelou David Santos.

As cotas do pavimento também falharam. No fundo tudo falhou, e a preocupação é generalizada.

«O primeiro-ministro está preocupado, toda gente deve estar preocupada com isto, porque efectivamente o projecto conforme ele está e com as falhas que foram detectadas vai originar que se arranjem soluções para minimizar o impacto das alterações que serão necessárias para o projecto», concluiu o director da obra em representação da empresa ANGOLACA.

O projecto de requalificação da marginal 12 de julho está avaliado em 25 milhões de euros financiados pelo Banco Europeu de Investimentos e pelos Países Baixos. As obras foram divididas em 3 lotes. A primeira grande falha foi revelada em janeiro de 2024, aquando do lançamento da obra.

Pois foi excluído o lote número 1, que liga o aeroporto internacional Nuno Xavier Dias, à baía da Praia Lagarto. O projecto descartou a requalificação do lote 1, com a alegação de que o valor do financiamento de 25 milhões de euros, é insuficiente. São necessários mais 12 milhões de euros para requalificar o lote número 1.

Apenas os lotes 2 e 3, que ligam a Baía de Ana Chaves à praia da vila de Pantufo, vão ser requalificados. No entanto surgem agora novas e várias falhas, que podem condicionar a execução das obras dos dois lotes.

Abel Veiga