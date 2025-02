Diálogo sério e governo de unidade nacional para resolver a crise política crónica em STP

A posição é do antigo Presidente da República Manuel Pinto da Costa. Numa entrevista a Rádio Nacional de Cabo Verde, Manuel Pinto da Costa, considerou que o actual Presidente da República Carlos Vila Nova tem uma oportunidade única para ajudar o país a sarar definitivamente as feridas da crise política crónica, e abrir um novo ciclo.

Para além da Rádio Nacional de Cabo Verde, a leitura política do Primeiro Presidente de São Tomé e Príncipe teve eco no jornal CVSPORT de Cabo Verde.

ARTIGO DO JORNAL CVSPORT :

O Primeiro Presidente de São Tomé e Príncipe nos quinze anos de vigência do partido único até 91 e depois no regime democrático de 2011 a 2015, Manuel Pinto da Costa, defende um encontro alargado de todas as forcas vivas do país, para se fazer a analise sobre as causas que tem originado sucessivas crises no arquipélago do equador.

Pinto da Costa entende que só desta forma, se poderá fazer um diagnostico profundo e traçar mecanismos sólidos que permitam organizar o país e colocá-lo no caminho de desenvolvimento.

“ Com a demissão do Governo liderado pelo primeiro-ministro, Patrice Trovoada, foi um primeiro passo, mas o problema não estamos resolvido.

Temos que analisar para identificarmos as causas que levaram São Tomé e Príncipe a estar numa crise permanente… o Presidente da República tem uma boa oportunidade de fazer o quê … de convocar, congregar todos os dirigentes das forças políticas, da sociedade civil e das igrejas, reunirmos todos a volta duma mesa para em conjuntos identificarmos as causas principais que levaram o país a estar nesta situação em que se encontra, e depois encontrarmos, portanto, saídas consensuais e na base desse consenso, elaborarmos um plano para permitir STP sair desse marasmo em que nos encontramos”, disse o antigo PR.

Na opinião do primeiro Chefe de Estado do arquipélago santomense, as eleições no próximo ano não devem constituir a preocupação constituir a preocupação das forças políticas, realçando “Neste momento há muito mais coisas para resolver relacionado com as causas das crises permanentes que nós temos, do que estar a lutar agora pelo poder em 2026”.

Tendo em conta a real situação de São Tome e Príncipe, mergulhado numa crise politica e sócioeconómica, Pinto da Costa defende a criação de um Governo de unidade nacional, formado por gente dos partidos e fora das forças políticas, mas pessoas com competência e capacidade de trabalho.

“ Ter um governo de competência… esse governo pode ter um espaço de 4 anos para pôr o país em ordem e membros desse executivo podem depois até não concorrer para cargo nenhum em termos políticos… nós tempos várias competências, um governo de unidade nacional que podem ser figuras com partido ou sem partido, quer dizer, temos gente com competência suficiente quer a nível interno como na diáspora para nos ajudar a sair desse lamaçal em que estamos. Desde a primeira república toda a nossa preocupação era de formar quadros e muitos estão fora e não entram no país, porque não têm condições de poder exercer condignamente aquilo que aprenderam lá fora”, afirmou.

Para Pinto da Costa, é preciso criar as condições para efetivamente se possa fazer regressar os bons quadros que estão no estrangeiro, no sentido de poderem ajudar São Tomé e Príncipe a ter as bases sólidas de organização, clima de estabilidade política e social, alavancando o país rumo ao desenvolvimento, por forma a proporcionar melhores condições de vida `as populações de uma forma geral.

Notícia na Rádio Nacional de Cabo Verde :

Eugénio Teixeira- CVSPORT