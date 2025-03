Justiça de STP está partidarizada, cheia de vícios, e é corrupta denunciou o primeiro-ministro Américo Ramos

Foi na cerimónia de abertura do mês da justiça e dos direitos da mulher, que o primeiro-ministro denunciou o cancro que nos últimos anos consumiu o pilar do Estado de direito democrático em São Tomé e Príncipe.

«A justiça tem sido nos últimos tempos, considerado como um cancro. Uma instituição que tem reflectido negativamente na vida da população», afirmou o chefe do governo.

Segundo Américo Ramos a justiça está enferma, cheia de vícios e não tem credibilidade. «É preciso que a justiça traga para a sociedade alguma credibilidade. Porque infelizmente a actuação da justiça tem feito com que a população não acredita na justiça», acrescentou.

Nos tribunais a justiça é dita em nome do povo, mas o povo não se revê na justiça que é dita em seu nome. «O nepotismo, os vícios, a corrupção tem manchado a nossa justiça. Gostaria que durante este mês houvesse um debate franco e aberto», pontuou o chefe do governo.

Para sanear os vícios que o enfermam o poder judicial, o executivo definiu como uma das principais prioridades do programa de governação, a realização de mais uma reforma profunda da Justiça. «Tudo faremos para inverter essa imagem negativa que a sociedade tem da justiça», frisou.

Antes de concluir a sua intervenção Américo Ramos Lançou um repto «para que todos os santomenses possam debater a justiça com coragem e sem complexo», e de seguida apelou a despartidarização do poder judicial.

Março mês da justiça e dos direitos da mulher serve segundo o governo para dar o ponta pé de saída no processo de reforma.

As mulheres são as principais vítimas da violência doméstica e do abuso sexual. Dois fenómenos que deverão ser debatidos durante o mês da justiça e dos direitos da mulher.

Abel Veiga