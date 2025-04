Bastonário da Ordem dos Advogados revelou os vícios da justiça de STP

Foi na cerimónia de abertura do novo ano judicial que o bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe acusou o Estado são-tomense de falta de vontade para mudar o atual estado da justiça no país.

Herman Costa fez duras críticas ao poder político, apontando aquilo que classificou como um “apetite” para interferir no setor da justiça.

“Os próprios magistrados do Supremo Tribunal de Justiça estão a abrir uma autoestrada para que o poder político, através da administração publica continue a prevaricar”.

O bastonário apontou ainda o Tribunal Constitucional como um verdadeiro pesadelo para os são-tomenses, devido à conduta dos seus magistrados.

“Tudo porque os seus magistrados, salvo devido respeito e algumas exceções, vergam-se perante os interesses políticos instalados”.

Enquanto em São Tomé a situação é preocupante, na ilha do Príncipe o cenário é descrito como ainda mais alarmante.

“Na Região Autónoma do Príncipe vimos cidadãos presos numa cela há meses, o que constitui uma clara violação dos direitos humanos”.

Entre as propostas da Ordem para a reforma do setor, destaca-se a criação de uma Inspeção Judicial autónoma.

“Criar uma estrutura de inspeção judicial autónoma com integração de magistrados estrangeiros para que os magistrados sejam avaliados e responsabilizados pelos seus atos.”

O bastonário evocou ainda o massacre de 25 de novembro de 2022, no quartel do exército, exigindo celeridade na responsabilização dos culpados.

“Não venham nos distrair com o relatório da CEEAC. O processo de 25 de novembro tem que ser julgado obrigatoriamente, reitero” – suplicou Hérman Costa.

Note-se que recentemente o primeiro-ministro Américo Ramos denunciou que a justiça santomense se tornou corrupta, cheia de vícios e partidarizada.

O leitor tem acesso na íntegra ao discurso do bastonário da ordem dos advogados na abertura do ano judicial.

José Bouças