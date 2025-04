São Tomé e Príncipe e Moçambique projectam novas acções de cooperação no sector da saúde

Missões médicas moçambicanas deverão ser enviadas para assistir a população de São Tomé e Príncipe e formar os quadros de saúde do país.

É uma das acções de cooperação delineadas pelo ministro da saúde de Moçambique Uffene Isse e o seu homólogo santomense Celso Matos.

A cooperação entre São Tomé e Príncipe e Moçambique no domínio da saúde tem produzido bons frutos. Celso Matos, actual ministro da saúde é um dos exemplos. É o primeiro médico ortopedista santomense formado em Moçambique.

Uffene Isse de Moçambique manifestou a alegria por se encontrar em São Tomé com quadros da saúde formados nas universidades moçambicanas. «Isso é o base, para podermos fazer mais», referiu o ministro da saúde de Moçambique.

O Instituto Nacional de Saúde de Moçambique, é considerado por Uffene Isse como uma referência no contexto africano. Abriu as portas para a cooperação científica a nível de saúde entre os dois países.

Os dois ministros da saúde projectam para os próximos tempos a realização pela primeira vez de missões médicas moçambicanas em São Tomé e Príncipe. Segundo Uffene Isse as missões com duração de 15 dias e compostas por vários especialistas médicos poderão trabalhar em conjunto com os profissionais de saúde de São Tomé e Príncipe, no atendimento directo às populações

Um exercício que permitiria também a troça de experiência e a formação dos quadros de saúde santomenses.

Abel Veiga