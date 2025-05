Governo aproveita o sossego de Domingo para anunciar a divulgação do relatório da CEEAC sobre o massacre de 25 de Novembro de 2022

A Ministra da Justiça, dos Assuntos Parlamentares e dos Direitos da Mulher, Vera Cravid, anunciou no último domingo a divulgação do relatório da Comunidade dos Estados da África Central, sobre o massacre de 25 de novembro de 2022.

Na curta declaração que fez aos órgãos de comunicação social, que foram convocados para estarem presentes no seu gabinete na tarde de domingo 25 de maio, a ministra da justiça remeteu o relatório aos jornalistas para efeitos de divulgação.

«Aconselho o jornalista a ler, a esmiuçar tudo aquilo que está ali dentro e tirar as suas conclusões, mas com cuidado», advertiu a ministra da justiça.

O governo repisou que os jornalistas que tiveram acesso ao documento devem ter muito cuidado. «Eu espero que não haja outras interpretações a não ser as que estão aqui neste relatório. O pensamento é livre, o direito é livre. Mas temos de ler e compreender o que está no relatório», frisou Vera Cravid.

O povo santomense está ávido em conhecer todos os meandros do relatório de investigação da CEEAC, sobre os acontecimentos de 25 de novembro de 2022.

O Presidente da República Carlos Vila Nova que prometeu ao povo de São Tomé e Príncipe, a divulgação na íntegra do relatório acabou por dizer mais tarde, que remeteu o documento à entidade competente.

O governo por sinal é a entidade competente, a que o Presidente remeteu o relatório. Um relatório que ao que tudo indica traz à ribalta detalhes até agora desconhecidos, sobre o massacre de 25 de novembro de 2022, que provocou a morte de 4 cidadãos civis no quartel do exército.

Apesar do anúncio num domingo e simbólico, pois foi no dia de África, e depois do Presidente da República ter-se ausentado do país, o povo santomense continua ávido em conhecer todos os detalhes do relatório.

A Ministra da Justiça leu apenas algumas conclusões do documento, para depois remeter o conteúdo central da investigação da CEEAC, para os órgãos de comunicação social divulgarem.

Um procedimento estranho, que prenuncia o gesto de Pilatos diante das acusações contra Jesus Cristo.

Abel Veiga